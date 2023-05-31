中國5月製造業PMI為48.8 疫後經濟復甦動能減弱最新跡象

最新數據顯示，中國 5 月製造業採購經理人指數（PMI）為 48.8，連續第二個處於萎縮區間，並寫下去年 12 月以來最低紀錄，成為疫後經濟復甦動能減弱的最新徵兆，在岸人民幣匯價周三（31 日）盤中聞訊跌破人民幣 7.10 元關卡。

中國國家統計局公布周三公布的數據顯示，5 月製造業 PMI 為 48.8，較前月降 0.4 個百分點，低於臨界點。非製造業 PMI 為 54.5，較前月降 1.9 個百分點，也不如預期。綜合 PMI 為 52.9，較前月下降 1.5 個百分點，仍維持在景氣擴張區間。

在岸人民幣兌美元匯價周三盤中應聲跌破人民幣 7.10 元關口，現報 7.1022 元，跌逾 200 點。香港恒生指數的跌幅擴大至 2%，滬指跌 0.56%。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說：「產需兩端有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為 49.6 和 48.3，較前月下降 0.6 和 0.5 個百分點，均位於收縮區間，製造業需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。」

《彭博》則報導，最新 PMI 數據顯示，在年初消費者活動大幅升溫後，第 2 季經濟復甦動能減弱。 出口依然疲軟，房地產市場回升力道已經消退，政府放慢基礎設施支出腳步。中國與西方國家的關係緊張也打擊中國企業。

新加坡大華銀行經濟學家 Ho Woei Chen 說，這成為 4 月以來經濟復甦動能持續減弱的最新跡象，加上國內通膨疲弱，加重了央行增強貨幣政策支持力道的壓力。