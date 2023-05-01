中國4月製造業PMI落至49.2 再度陷入萎縮

中國國家統計局和物流與採購聯合會週日 (30 日) 公布的數據顯示，中國 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 落至 49.2，月減 2.7 個百分點，低於市場預期，並再度陷入萎縮。統計局認為，主要是受市場需求不足，以及去年第一季製造業快速恢復的高基期等因素影響。

數據顯示，中國 4 月製造業 PMI 較 3 月回落 2.7 個百分點至 49.2，不僅遜於預期的 51.4，更時隔 3 個月再度回落至榮枯線以下。

從細部來看，生產指數和供應商配送時間指數皆高於臨界點，表明出製造業生產仍藉保持成長，並且原物料供應商交貨時間持續增快。不過，新訂單指數、原物料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點，則表明製造業市場需求出現回落。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析表示，除了季節性因素影響外，主要原因是經濟從恢復成長轉向全面回升過程的短期現象，並不影響經濟持續回升的主要趨勢。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，4 月製造業 PMI 位於榮枯分界線以下，主因是 3 月高基期影響、4 月假期多導致工作日減少。同時，新訂單指數、新出口訂單、進口訂單指數均呈現萎縮，可印證需求仍然不足。

儘管製造業 PMI 再度落入萎縮區間，中國 4 月非製造業商務活動指數仍然快速增長。製造業 PMI 為 56.4，雖較 3 月回落 1.8 個百分點，但仍保持在擴張區間，並為年內次高點，落在較高景氣區間。