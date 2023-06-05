〈走進中國〉畢業季到了 中國就業市場三大趨勢

中國一年一度的畢業季快要到了，同學的相互問候也從日常生活變成收到幾個 offer。

與往屆畢業生相比，今年畢業生較特殊。大學四年，疫情就佔了三年。大學生還沒來得及享受美好大學生活，還沒和同學建立起深厚友誼，還沒能獲得實習經驗，就要直接進入職場了。

畢業生怎麼找工作？什麼工作適合自己？是去大城市奮鬥，還是回小城安居？這些問題都困擾著畢業生。

以下是中國首席經濟學家論壇理事何帆列出的就業市場三大趨勢：

趨勢一：招聘學歷要求兩極化加劇

近幾年中國網上流傳著一個段子：人民幣 3,000 元招不來一個農民工，但可以招來一個大學生。很多學生因此考慮要不要繼續往上刷學歷：專科的要不要刷大學，大學的要不要刷碩士，讀完碩士要不要讀博士。

BOSS 直聘的數據顯示。這兩年，最低學歷要求「高中及以下」和「碩士及以上」的崗位比率，分別增加 2.9 和 0.3 個百分點，但招聘專科和大學學歷畢業生的崗位比重降 3.2 個百分點。也就是說，處於中間位置的勞動力群體面臨更大就業壓力。

大學培養出了一批人才，但現實生活中，許多崗位並不需要這麼高的學歷。比如營銷員、收銀員、餐館服務員、保安員、保潔員、商品營業員、家政服務員，再比如車工、鉗工、電工、焊工、裝卸搬運工，這些工作要嘛是服務業基層崗位，要嘛是製造業基層崗位。中國城市化還在繼續，製造的競爭力不斷增強，所以這些基層崗位的需求十分強勁。

就業市場的供給和需求不匹配，造成上述現象，一邊是畢業生找不到工作，另一邊是企業出現用工荒。

趨勢二：製造業與網路巨擘搶人才

近年網路行業成為人們心中高薪工作的代名詞。一家網路企業在短短幾年內就能迅速成長起來，成為可以與老牌企業比肩的巨頭。網路行業收入也水漲船高，成為最能賺錢的行業之一。一些優秀大學畢業生往往將大型網路公司視為求職第一選擇。

不過，近兩年一些製造業企業開始與網路公司搶人才，這些業者並非拍腦袋決定，而是真切地因應企業發展需要和長期規劃。

人們提到製造業，腦子裡第一時間閃現的是流水線工人，但隨著技術進步和經濟發展，製造業也不斷轉型與升級。流水線作業式製造業正不斷減少，取而代之的是機械化、規模化生產的製造業。

趨勢三：新一線城市仍持續吸引人才。

從 2017 年下半年起，新一線城市陸續推出各種人才吸引政策，比如降低落戶門檻、提供就業創業扶持、發放居住補貼等，吸引廣大年輕人關注。

新一線城市的投入也獲得回報。2019 年新一線城市全面實現人才淨流入，2020 年人才淨流入規模較 2019 年提升 12.1 個百分點。

新一線城市大多位於內陸地區，其崛起意味著中國經濟從全面對外開放向「雙循環」轉移。此外，一線城市的生活成本太高，房價居高不下，年輕人難以負荷。現在，經濟壓力最大的一批人，就是剛到一線城市、又買了房子的「小鎮青年」。一旦經濟低迷，收入下降，他們能不能還得起房貸都是個問題。相較下，那些在老家買房的青年，早就還完了房貸，無債一身輕。

何帆表示，他一位做銀行的朋友聽了，若有所思地說：「是的，我們銀行的私人貸款業務，在主城區業務風險更高，在郊縣業務風險反而不高了。」

可以想見，新一線城市在想法設法吸引人才，一線城市還在控制人口規模，這將對未來中國經濟地理格局帶來深遠影響。