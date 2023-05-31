中國5月製造業PMI降至48.8 什麼原因？

中國國家統計局周三（31 日）發布的數據顯示，5 月製造業採購經理人指數（PMI）降至 48.8，連續第三個月下降，並寫下五個月新低。經濟學家普遍認為，外需乏力與國內房地產市場景氣欠佳，導致製造業景氣在接下來幾個月仍會處於較低水準。

據《界面新聞》報導，5 月製造業 PMI 不如預期。國家統計局發布數據前，七家機構的預估中位數顯示，製造業 PMI 為 49.1。指數低於 50 關卡，代表經濟活動萎縮。

最新 PMI 數據顯示，在年初消費者活動大幅升溫後，第 2 季經濟復甦動能減弱。在投資人對經濟成長前景更加悲觀的情況下，市場要求政府官員採取更多刺激措施的聲浪也日益高漲，例如央行降息。

「製造業 PMI 繼續處於榮枯線以下，反映出在弱需求的預期下，工業部門繼續減少開工，抑制庫存，特別是地產環節當前拿地、新開工仍然不濟，受此影響，鋼材、水泥、瀝青需求低迷。」經濟學人智庫高級分析師徐天辰說。

財信研究院副院長伍超明表示，從海外因素看，受全球經濟下行壓力導致外需降溫影響，加上地緣政治關係緊張，製造業回流、友岸外包、近岸外包導致中國出口需求受到一定影響。

從國內因素看，主要是需求回升速度放緩，尤其是房地產市場恢復動能減弱，對房地產上下游供應鏈拉動減弱，限制製造業景氣改善。

除了外需和房地產因素外，伍超明認為，6～8 月天氣轉熱，工業生產進入淡季，對製造業也是利空。

《彭博》首席亞洲經濟學家舒暢則表示，疲軟數據凸顯出民營部門缺乏信心，並增強中國進一步放鬆政策的理由，尤其是在貨幣政策。

經濟學家普遍認為，製造業景氣在接下來幾個月仍會處於較低水準，外需乏力與國內房地產市場景氣欠佳，拖累製造業。

「5 月開始出口有可能恢復下滑態勢（與去年同期相比），這將對製造業造成影響。另外，儘管第 1 季房地產呈現回暖，但第 2 季以來房市再現轉弱跡象，鑒於當前房地產行業整體上仍處於調整階段，或對未來製造業 PMI 走勢、乃至整個宏觀經濟回升過程形成一定拖累。」東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青說。