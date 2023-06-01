〈房產〉桃園市由低價區撐買氣 5月房屋買賣移轉月增4成

今 (1) 日各都地政局陸續公布 5 月買賣移轉棟數，桃園市、台南市及高雄市 5 月移轉棟數跟上個月相比同步上揚，桃園市月增 40.3% 最多，但三都跟去年同期比還是下跌走勢，台南市減幅最大，年減高達 12.6%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年央行繼續升息、物價上揚，生活壓力大，拉長高額交易的考慮期間，且平均地權條例子法上路讓買方期待價格變化，整體移轉量還是低於去年同期。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，會造成短期移轉大幅波動主要有三個因素，首先市場景氣明顯轉變，第二個就是地政機關當月上班天數，第三個則是短期大量交屋，也會造成移轉短期波動，而這次很明顯主要影響力量是來自於工作天數影響，4 月地政機關只開門上班 17 天，進件辦理房屋移轉的案量相對較少，5 月地政機關開門工作天數高達 23 天，工作天數比起 4 月多出 35%，因此出現移轉棟數增加的現象，觀察實際上仲介交易狀況，3、4 月狀況表現其實差異不大。

綜觀三都 5 月份買賣移轉棟數，桃園市 3,724 棟，月增 40.3%、年減 2.8%，台南市 1,952 棟，月增 8.7%、年減 12.6%，高雄市 3,525 棟，月增 34.0%、年減 3.4%。郎美囡表示，桃園市及高雄市交易走勢相當，跟前一個月相比有明顯成長，但跟去年同期比微幅下滑，反觀台南市月成長不到 1 成，跟去年同期比衰減 12.6%，缺乏有力話題，自用撐場的情況下，台南市成交量沒有起色。

而桃園市 5 月份各買賣移轉棟數是今年新高，各區域移轉量明顯成長，其中大溪區月增 138.7%，住商不動產大溪三易加盟店店長李香修指出，桃園大溪價格低於新北及桃園熱門地區，但開車通勤雙北時間可在 1 小時內，若不塞車可在半小時內抵達新北市板橋區，還有桃園捷運綠線延伸大溪線的建設議題，吸引雙北及桃園其他區域的買方，新案交屋量也挹注移轉量，至於買方偏好，雙北買方偏好埔頂重劃區的新華廈及透天，預算 2000 萬元內可買到坪數空間大的新房，是大溪區購屋的優勢。

郎美囡表示，今年 3 月央行再升半碼，平均房貸利率向上突破 2%，買方購買力被壓縮，且政府打炒房態度不變，不動產選擇性信用管制不鬆綁，讓買方更為期待價格修正，導致成交不易突破。