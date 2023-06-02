華固續插旗台中 繼水湳經貿園區後再購入北屯1450坪建地

台中市已成為華固建設 (2548-TW) 在雙北之外主要鎖定的標的，華固繼 2021 年以總價 28.8 億元買下台中市西屯區水湳經貿園區約 3243.44 坪建地後，今 (2) 日再公告以總價 10.44 億元，取得位於北屯區 1450.25 坪建地，相當於每坪價格 72 萬元，也是華固插旗台中的第二筆大型建地。

華固 2021 年以總價 28.8 億元買下台中市西屯區水湳經貿園區約 3243.44 坪土地，今年首季並辦理容積移轉，已預繳「容積移轉代金」約 7.79 億元給台中市政府，將取得容積移轉 40%，此一建案預估在第四季取得建照，預預計開價可能突破 7 字頭，估計總銷達 93 億元。

華固建設在台中市西屯區水湳經貿園區約 3243.44 坪的此一建地，預計規劃興建二棟 27 樓建築，坪數規劃 35、45、52 坪，一層五戶，另有約 2500 坪可規劃景觀及公設；而在今天則出手買下北屯區的 1450.25 坪建地。

華固預估 2023 年有 168 億元的交屋入帳金額，包括新北市新莊總銷 78 億元的「華固國家置地」去年 10 月已取得使照；另外 39 億元「華固月河」，還有總銷 51 億元「華固樂富中心」完工交屋。

華固今年首季稅後純益 11.85 億元，年增 72.99%，每股純益 4.28 元。