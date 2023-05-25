〈房產〉4月房貸餘額年增率跌破5% 創逾4年半來新低

台灣央行今 (25) 日公布 4 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 4479 億元、3 兆 1722 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率跌破 5%，僅 4.72%，不僅連 13 跌，也創 2018 年 9 月以來低點，而土建融餘額年增 9.4%，較上月轉為上揚 0.23 個百分點，終結連 5 減。

據日前央行公布 4 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，由於房市熱度趨緩，五大銀行新承做房貸 468.14 億元，月減 115.61 億元，月減 19.8%、年減 23.9%，反映央行啟動升息循環後，房市景氣走緩。

台經院指出，由於政府將擴大建設力道，且先期多件大型公共工程、工業廠房建置和商辦大樓重建計畫為長工期，得以支撐業者營收尚具一定規模，再加上 5 月政府放寬營造產業申請移工限制，未來半年營造業景氣好轉。

因此，在營造業表現有望優於不動產業的態勢下，不同於房貸餘額年增率連連走跌，4 月土建融年增率已止跌。

信義房屋指出，近兩個月出現房地合一稅收首度連 2 月年減表現，顯示市場交易降溫，並解讀為房市高峰期已過。

不過，永慶房屋也提到，俄烏戰爭尚未停火，持續推升全球通膨，在國內物價也攀高的狀況下，房價難有下跌的理由。