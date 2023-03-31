中國3月官方製造業PMI為51.9 三大指數連續第三個月處於擴張區間

最新數據顯示，中國 3 月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至 51.9，非製造業 PMI 升至 58.2，優於預期，且三大指數連續第三個月處於擴張區間，顯示經濟穩步回升。

中國國家統計局周五（31 日）公布的數據顯示，3 月製造業 PMI 為 51.9，較前月降 0.7 個百分點；非製造業 PMI 和綜合 PMI 分別為 58.2 和 57，較前月高 1.9 和 0.6 個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3 月受上月高基期等因素影響，製造業 PMI 有所回落，但景氣仍為近兩年次高點，在接受調查的 21 個行業中，有 13 個行業的 PMI 比上月高。3 月非製造業 PMI 為 58.2，寫下 2011 年 5 月以來最高紀錄，顯示非製造業加快恢復發展步伐。

趙慶河說，隨著政府平穩調整疫情防控措施，國內經濟延續恢復發展趨勢，製造業 PMI、非製造業及綜合 PMI 均保持在擴張區間。不過，趙慶河也說，中國仍面臨市場需求不足、資金緊張及營運成本高等問題，政府必須進一步鞏固經濟回升基礎。

上海保銀資產管理公司首席經濟學家張智威說：「PMI 顯示中國經濟復甦步入正軌，隨著服務業新訂單指數繼續上升，未來幾個月這股強勁動能可能會持續下去。」

中國國務院總理李強周四則在博鰲亞洲論壇上表示，國內經濟加速復甦，3 月經濟成長動能可能比前兩個月更強，理由是消費、投資及信心增強。 他並說，中國將繼續保持穩定、擴大內需、開放經濟、維護金融業。