馬斯克三年來首度訪中 有三大看點

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克周二（30 日）訪問中國，為馬斯克三年來首度訪中，分析師認為，馬斯克此行有三大看點，分別是特斯拉第二工廠選址、特斯拉全自動駕駛功能進入中國市場、寧德時代 (300750-CN) 赴美建廠。

中國外交部在周二表示，外長秦剛在北京會見馬斯克。秦剛說，中國新能源車產業發展前景廣闊，中國將繼續堅定不移推動高水準對外開放，致力於為特斯拉等跨國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。

馬斯克則表示，美中利益交融，如同連體嬰般密不可分。特斯拉反對「脫鉤斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。

據《財經》雜誌報導，馬斯克訪華有以下三大看點：

第一、特斯拉第二工廠選址。2021 年年底開始，特斯拉要在中國蓋第二座工廠的消息滿天飛。其中，由遼寧省人民政府辦公廳主辦的「遼寧發布」公眾號，甚至推送過一篇名為《瀋陽市大東區「五抓」並舉 爭當振興發展排頭兵》的文章，提及「結合文官片區城市更新，拉開工業發展空間，為特斯拉等重大新能源整車項目落地奠定基礎」。但特斯拉中國明確表示上述消息不實。

第二、特斯拉全自動駕駛功能進入中國市場。今年 4 月，曾有消息稱特斯拉即將在中國展開全自動駕駛功能大範圍測試。5 月，上海市經信委智能製造推進處副處長陳可樂表示，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能在滬布局。上述消息都被外界視為特斯拉全自動駕駛全面進入中國的前哨戰。

第三、寧德時代赴美建廠。據《財經》雜誌報導，多名知情人士透露，馬斯克周二拜會秦剛後，就會見了寧德時代董事長曾毓群，雙方探討動力電池供應等問題。寧德時代是特斯拉最重要的動力電池供應商之一。

當天下午，網路平台也流傳一張馬斯克與曾毓群會面的照片，照片顯示雙方在某酒店大堂並排前行，表情輕鬆愉悅。

業界人士認為，馬斯克與曾毓群會面，商談內容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠等事宜。

今年 3 月，有媒體報導稱特斯拉正尋求與寧德時代在美國合作建立一座電池工廠，且這座工廠將會參考寧德時代與福特的合作模式。目前寧德時代與福特已經達成合作，由福特出資、寧德時代提供技術與服務支持的電池工廠，將於 2026 年投產。

根據美國《通貨膨漲削減法案》的規定，只有車廠在美國本土生產和組裝動力電池，才能獲得能抵消電池三分之一成本的財政補貼，消費者買電動車才可以拿到 7,500 美元補貼。