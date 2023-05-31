中國國產大飛機C919是否開通兩岸航線？ 國台辦回應

中國國產大飛機 C919 完成全球首次商業載客飛行，國台辦周三（31 日）表示，相信兩岸民眾一定可以在兩岸航線上享受 C919 執飛體驗，國台辦並說，尊重台資企業自主選擇上市地，支持符合條件的台資企業依法合規赴境外上市。

據《財聯社》報導，國台辦發言人朱鳳蓮周三表示，國產大飛機乘風起飛，是兩岸民眾共同的驕傲。她說：「我們充分感受到台灣同胞對國產大飛機上天的欣喜之情，以及對乘坐國產大飛機的熱切期盼。我們也相信，兩岸民眾一定可以在兩岸航線上享受 C919 執飛體驗。」

朱鳳蓮並表示，政府在 3 月 31 日起施行的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，堅持市場化、法治化，為境內企業赴境外上市創造更加透明、可預期的制度環境。相關標準適用所有大陸境內企業，包括主要經營業務活動在大陸的台資企業。

朱鳳蓮強調，境內企業境外上市是大陸資本市場雙向開放的重要組成部分，對支持企業融入全球化發展具有積極意義。大陸尊重台資企業自主選擇上市地，支持符合條件的台資企業依法合規赴境外上市，利用兩個市場、兩種資源，實現規範健康發展。

此外，有記者提問：特斯拉創始人馬斯克表示，實現統一是中國官方政策，這一點無需解讀言外之意，而是要認真對待。對此朱鳳蓮說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中國的主權和領土完整不容分割，相信會有更多有識之士支持中國統一事業。