中國國產大飛機C919 5/28商業航班首飛

中國東航 (600115-CN) 敲定首架 C919 客機商業首航航班，定 5 月 28 日執飛上海虹橋 - 北京首都航線，計劃 10 時 45 分起飛，下午 1 時 10 分抵達首都機場。

據《頂端新聞》報導，東航應用程式（App）顯示，東航敲定首架 C919 客機（B-919A）商業首航航班，班次為 MU9191 上海虹橋 - 北京首都，MU9192 北京首都 - 上海虹橋，而 MU9192 的起飛時間為下午 2 時 50 分，抵達時間為下午 5 時 15 分。

中國東航副董事長李養民在業績說明會上表示，「我們對 C919 非常有信心！」公司與商飛在 2021 年 3 月正式簽署五架 C919 客機採購協議，首架 C919 飛機已於去年底交機，預計將於近期投入實際營運。

東航擬在 2022 與 2023 年完成五架 C919 引進，並將根據實際營運情況和公司航網規劃，決定後續引進計畫。東航年報則顯示，今年東航將接收四架 C919 飛機。

去年 12 月 9 日，東航作為 C919 全球首發用戶，正式接收編號為「B-919A」的全球首架 C919 飛機。首架機還有著特殊塗裝和專屬「身份證號」。除了東航標準化塗裝，這架飛機在機身前部印有「全球首架」的「中國印」標識和對應英文。飛機註冊號為「B-919A」，B 代表中國民航飛機，919 和型號名稱契合，A 則有首架之意，彰顯全球首架非凡意義。

東航全球首架 C919 採用 164 座兩艙布局，包括八個商務艙和 156 個經濟艙，均選用完全自主研發的新一代國產客艙座椅。