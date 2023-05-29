首航起飛！中國國產大飛機C919商業飛行正式啟動

中國東航 (600115-CN) 全球首架 C919 商業首飛航班 MU9191 周日（28 日）上午在上海虹橋機場起飛，象徵 C919「研發、製造、取證、投運」全面貫通，國產大飛機正式進入民航市場，中國大飛機「空中體驗」正式走進廣大消費者。

據《財聯社》報導，東航表示，周日有近 130 名旅客參與「體驗」C919 首次商業飛行。座上賓包括中國民用航空局局長宋志勇、中國商飛董事長賀東風、東方航空集團總經理李養民、工業和信息化部長金壯龍、C919 總設計師吳光輝、航空系統工程及信號處理專家張彥仲。

該航班於 12 時 31 分順利抵達北京首都機場，並穿過象徵民航最高禮儀的「水門」，艙內旅客合唱《歌唱祖國》。

杜佳豪是搭上 C919 首班飛機的旅客之一。「報名是在去年年底的時候，雖然在連結上填寫了個人資料，但是也沒抱太大的希望，畢竟名額只有那麼多。」杜佳豪回憶道，但令他驚喜的是，在 26 日晚上收到報名成功通知。

「雖然我是上海人，但我收到通知的時候正在西藏旅遊，」為了能夠準時趕回上海參加首飛活動，杜佳豪放棄原有計畫，乘坐七個小時的飛機後，在 27 日晚上趕回上海。

東航周一將開始把 C919 投入上海虹橋至成都天府航線。「按計畫，東航首架 C919 在上海虹橋 - 成都天府航線上實施初始商業運行。後續隨著該機型的陸續引進，逐步擴展投放到更多的航線。」東航負責人說。

東航應用程式（App）顯示，目前 C919 上海虹橋 - 成都航線的售票日期僅至 6 月 30 日，5 月 29 日～31 日票價為人民幣 919 元起，6 月 1 日後 C919 執飛航班票價為 940 元起。

C919 商業首航是中國航空史上里程碑時刻，不僅打破 40 多年來西方國家壟斷格局，為中國打開龐大航空市場，帶來更大經濟和就業增量，還為中國打造更強大航空產業集群，培養更多產業科技人才。