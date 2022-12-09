中國航空里程碑！全球首架國產C919飛機 今正式交付東航

中國研製大型民航機國有企業中國商飛公司，周五（9 日）正式向中國東方航空交付全球首架 C919 大型客機，意味中國走完噴氣式大型客機設計、試製、試驗、試飛、取證、生產、交機等過程，也代表全球窄體客機市場將迎來第三家競爭者。

央視報導，中國商飛周五上午向東航交付全球首架 C919，交付 C919 全球首架紀念鑰匙，頒發飛機銷售證。中國民航局則向中國東航頒發國籍登記證、單機適航證（AC）、電台執照。

這架 C919 有著特殊塗裝和身份證號。除了東航標準化塗裝外，這架飛機的機身前部印有「全球首架」的「中國印」標識和相對應英文（the world’s first C919）。

該飛機註冊號為 B-919A，「B」代表中國民航飛機，「919」和型號名稱契合，「A」則有首架之意，凸顯這一全球新機型、全球首架的非凡意義。

該飛機為 164 座兩艙格局，商務艙 8 座，經濟艙 156 座，航程為 4,075-5,555 公里。中國商飛在客艙內飾、旅客座椅、機載娛樂系統、飛機外部塗裝等方面做定制化設計。

去年 3 月 1 日，東航與中國商飛正式簽署 C919 大型客機購機合約，成為國產大飛機 C919 全球首家啟動用戶。根據這項協議，東航首批將引進五架 C919 飛機，而中國商飛將在明年交付其餘四架飛機。

國產飛機 C919 交機，也意味著目前被波音和空中巴士分食的窄體客機市場，將迎來第三家競爭者。

東航董秘汪健近日在法說會上說，將於年底接收第一架 C919 大型客機，該公司也在積極做準備，預定明年上半年在符合民航局規章要求後，投入商業營運。這意味著，旅客最快明年上半年就能搭乘國產 C919 飛機出行。