〈走進中國〉中國手握多份offer大學畢業生 他們是怎麼做到的？

今年中國大學畢業生人數衝上 1,158 萬人，創歷史新高。畢業生找工作難，成為社會關注焦點。《第一財經》的調查結果發現，部分畢業生找工作確實有困難，但也有人手握多個用人單位錄用通知，是選工作，而不是找工作。

手握九份錄取通知的畢業生

小許是港大碩士生。她在秋招期間共投遞 54 家公司，進入第一輪筆試、測評、人工智慧（AI）測試的有 42 家，第二輪真人面試有 19 家，終面 13 家，最後她收到九家公司的 offer，分別是 Coty 管培生、阿里市場部、恒天然管培生、美團產品運營、開雲管培生、農夫山泉、安踏、拼多多運營、Nike。

小許是市場營銷專業的學生，投遞目標行業多為快消、奢侈品行業或網路大咖。

小智是一名上海交通大學經濟學專業的大學應屆畢業生，高高的個子，面相清俊，言談舉止帶點機靈勁和孩子氣。

在這個畢業季，小智拿到兩個 offer。第一個 offer 是一家安全座椅公司的管培生，第二個就是現在入職的人力資源公司。

小李是擁有北京戶口的留學生，求職偏向體制內等級和職位比較好的工作。她描述自己是一個不想躺平也不太能吃苦的人。

小李學的是商科會計和管理專業，投遞簡歷的目標行業，基本上都是體制內編制或企業，還有金融企業。最後小李收到四份 offer，包括國有銀行、報社及政府事業編制單位。

調查結果顯示，985、211 大學的畢業生在求職市場上具相對優勢，即便在被某些畢業生稱為求職「地獄級」的 2023 年，他們也不缺工作機會。

求職秘訣一：拒絕海投

畢業生找工作海投簡歷的大有人在。小李說她的優勢在於能考，她能考的幾乎每場都會去考，面試時保持大膽自信。也有人建議找工作前期海投時多投小公司練手，累積經驗，也給自己更多機會。

小許給畢業生的建議是：不要盲目海投，針對自身情況投相關崗位，會更有競爭優勢，合理安排合適時間投遞適量公司，運用好有限精力。小許說，要學會多關注求職公眾號，多加秋招群，利用好身邊人脈資源，密切關注秋招補錄機會。

求職秘訣二：慎選大廠

不論是名校畢業生抑或簡歷搶眼的普通大學畢業生，大學生畢業後工作的第一選擇，不少人選擇大廠、大平台及大公司。

涵婷說，求職前本來期待進入網路巨擘，「我最期望的是字節跳動、阿里巴巴這樣的大廠，但是我知道這兩家肯定難進，也曾希望進入美團、拼多多、嗶哩嗶哩等大型網路公司」。

不過，即便涵婷在大學四年裡把能拿的獎項都拿到了，且狂投履歷，目前她也沒收到任何大廠的 offer。當求職預期和實際結果不相符時，她不免有些失落。

「在求職市場，985、211 大學已經不再是當年那樣的金字招牌。」小智說，對名校畢業生來說，要想一口氣進入大平台，難度確實變高了，但若畢業生心態平穩一點，從小（公司、崗位）做起的話，機會還是蠻多。

求職秘訣三：爭取實習機會

小智的同班同學上海交通大學畢業生余余也拿到兩份 offer，不過他認為這樣的數量不算多，並且為自己錯過去年秋招感到遺憾。「因為春招的大多數公司會要求應屆生先實習，再根據實習情況發 offer，個人的選擇相對減少。」

涵婷說，她的第一份 offer 是在實習後獲得，是一家資產管理公司，職位是行政人員，並負責前台接待。第二份 offer 則是一家人力資源公司，工作內容包括人員招聘和行政事務。

涵婷表示，第一份 offer 轉正後月薪大概人民幣（下同）8,000 元，第二份 offer 薪水稍微低一些，但她果斷選擇第二份人力資源工作。

「因為通過實習下來，我覺得第一份工作的行政崗位過於簡單化、流程化，工作內容就是收發文件，可能再做五年，工資也還是 8,000 元。這對個人沒有提升空間，所以拒絕了。」涵婷說，第二份工作有創新性，且接觸的人都是一些行業菁英，每天都很充實，雖然起步工資少一點，但個人成長快，職場發展空間更大。

對於今年畢業生求職情況，拉勾則表示，應聘成功的應屆畢業生有兩個顯著特徵，值得還在找工作的同學注意：

一、對自身職業規劃有清晰定位和認識，在大學期間有相對豐富的實習經驗

二、一些高精尖的專業，比如人工智慧（AI）、軟體研發等，需求量依然較大，畢業生就業率較高。