COMPUTEX 2023、聯發科釋展望、鴻家軍股東會 本周大事預告

台北國際電腦展 (COMPUTEX 2023) 將在明日正式開展，包括輝達、高通與安謀執行長皆來台舉辦主題演講，尤以輝達執行長黃仁勳針對 AI 的看法最受關注，聯發科也將在 COMPUTEX 期間舉辦產品發表會，預料將釋出最新展望，另外，鴻家軍包括鴻海、鴻準等也即將在本周召開股東會，以下為本周大事預告：

COMPUTEX 大咖雲集 輝達 CEO 黃仁勳暢談 AI

COMPUTEX 2023 隨著各國國境陸續解封，今年國外買主回歸實體採購，全球三大外商也來台參與，會場大咖雲集，包括輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、高通兩位資深副總裁以及 Arm 執行長 Rene Haas 都將發表主題演講。

尤其輝達在最近的人工智慧和元宇宙時代大會 (GTC) 宣布一系列在生成式 AI、模擬和協作方面的突破，更在財報會議上釋出正向展望，外界也高度關注黃仁勳將如何定義未來 AI 應用場景。

聯發科釋展望 蔡力行攜重量級大咖親臨會場

除了外商接續來台參與 COMPUTEX 2023 外，本土 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 也舉辦產品記者會，將展出在智慧生活、行動通訊與車用電子三大領域的技術運用，並釋出最新展望，同時也預期執行長蔡力行將攜手重量級大咖親臨會場。

鴻家軍接棒開股東會 鴻海 31 日登場

鴻家軍本周陸續召開股東會，由工業電腦大廠樺漢與觸控模組大廠 GIS-KY 在周二 (30 日) 打頭陣，鴻海 (2317-TW) 與鴻準 (2354-TW) 則在 5 月 31 日舉行，市場聚焦鴻海下半年展望、iPhone 15 出貨量預估、AI 伺服器展望、電動車事業進度以及對合作夥伴 Lordstown 與轉投資夏普的營運看法等，都將成為焦點。