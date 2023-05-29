〈台股盤前要聞〉電信三雄各擁小金雞、黃仁勳看AI為台廠黃金機遇 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。電信三雄過去多年的投資效益已大幅顯現，也規劃「小金雞們」走入資本市場；輝達執行長黃仁勳指出，AI 正在重塑電腦產業，將是產業的再一次重生，為台廠黃金機遇。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

電信三雄各擁小金雞群 轉投資效益大幅顯現

電信三雄過去多年的投資效益，已經大幅顯現，每年業外收益金額超過幾十億元，目前也規劃「小金雞們」IPO，將再推升各電信集團獲利衝高。閱讀全文...

黃仁勳：AI 將重塑電腦產業 是台廠的黃金機遇

AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳受邀出席台大畢業典禮，在致詞時除了以輝達的三個故事勉勵畢業生，也指出 AI 正在重塑電腦產業，將是產業的再一次重生，為台灣廠商的黃金機遇。閱讀全文...

康寧調漲面板玻璃 友達彭双浪：能漲價是利多

面板大廠友達 (2409-TW) 召開股東會，董事長彭双浪表示，近期玻璃基板廠康寧宣布漲價「是利多」，漲價是看到整個面板產業往健康方向走。閱讀全文...

中華電新董座郭水義首度主持承諾加薪 Q3 底討論方式

中華電 (2412-TW) 召開股東會，也是董事長郭水義上任後首度主持，針對加薪議題，郭水義回應，今年會加薪，不過預計第三季結束時，將會進一步討論加薪幅度與方式。閱讀全文...

台化董座：Q2 可望轉虧為盈 下半年估逐季增溫

台化 (1326-TW) 召開股東會，展望後市，董事長洪福源表示，第二季由於歲修銷量下滑營收將季前季略減，但獲利可望回升，看好營運虧轉盈，下半年逐季增溫。閱讀全文...

台灣碳權交易所預計 7 月底上路 採南北分工運作

證交所召開董事會決議將與國發基金共同成立「台灣碳權交易所」，規劃資本額 15 億元，第一階段資本額 10 億元，其中證交所出資 6 億元、持股 6 成，國發基金出資 4 億元，採南北分工運作，預計最快 7 月底、8 月初成立。閱讀全文...