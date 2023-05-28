台股周線連2紅 投信看好AI領軍台股多頭反攻

AI 主題發威帶動台股大漲，周線連二紅，投信認為，大盤從評價面修正盤整逐漸回復到基本面主導，頗有擺脫保守氛圍，研判後續將由生成式 AI 所帶動的相關應用引領多頭反攻。

受惠美科技股大漲，台股 26 日收在 16505.05 點，成交量更衝上 3833.22 億元，續寫波段新高，周線連二紅，單周市值增加 1.28 兆元增加至 51.8 兆元。

安聯投信台股團隊表示，近期台股從評價面修正等盤整格局，再逐步回到基本面題材，盤面主要由生成式 AI 所掀起如 AI Server 的新應用與相關封測供應鏈等成為資金關注焦點。

安聯投信台股團隊表示，由於 AI 相關主題擁有長期結構式成長利基支撐，隨著需求增溫、資本支出有望成長等因素推升下，預期在下一季展望出爐前，仍有機會成為主要驅動盤面的亮點題材。

富蘭克林華美投信指出，短期內因美國 AI 相關概念繪圖晶片大廠 N-Vidia，財測優於預期下，加上費城半導體指數勁揚，驅動台灣半導體、電子資訊等硬體大廠股價表現大漲，短線支撐大盤漲勢。

看好 AI 類股中長期趨勢與機會，富蘭克林華美投信認為，台股指數可望維持高檔區間表現，投資建議以個股為主，並留意財報與業績公布，操作上應逢低分批布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，目前台股加權指數仍處於高檔區間整理格局，受半導體帶動持續上揚、短線以個股操作為主，建議選股不選市；近期又受到美國繪圖晶片大廠業績表現亮眼帶動，主要又以 AI 題材為亮點，建議買黑不買紅、宜分批逢低操作。

但從景氣的基本面來看，台灣出口數據仍相對疲軟，出口相關廠商確實表現較疲弱，從產業面來說，現在 AI 類概念股仍是火火紅紅，操作方向將繼續看好 AI 概念相關，例如 AI 相關、IP 半導體設計、AI 伺服器、網通雲端、IDC 與資安等類股。



