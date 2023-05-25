元太、聯發科強強聯手 擴大搶進電子書市場

電子紙龍頭元太 (8069-TW)、IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (25) 日共同宣佈，將合作系統晶片開發，攜手進軍全球電子書閱讀器市場，以元太電子紙材料與系統技術，搭配聯發科頂尖的晶片解決方案，可為台廠在電子書閱讀器的全球市場開創新局。

兩家公司目前已聯手打入多家國際知名電子書大廠供應鏈，未來元太和聯發科技將持續深化合作，為全球客戶提供最佳電子書閱讀器晶片解決方案。目前聯發科正採用其平板系統晶片 (SoC) 結合元太的硬體 TCON ，共同推展教育市場電子書平板方案。

電子書閱讀器是元太電子紙主要產品應用之一，因電子紙不換、畫面不耗電的特性，電子書閱讀器耗電量低，待機時間可長達 2 周以上，且電子紙不發光，在陽光下也清晰可視，長時間閱讀對眼睛較不傷害。

根據哈佛公衞學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用搭載元太 ComfortGaze 前光的電子紙螢幕較 LCD 螢幕對眼睛的健康程度達 3 倍。

聯發科則擁有陣容堅強的平板晶片產品線，在電子書相關應用上，也搭載高效能的 CPU 處理器並整合 Wi-Fi，使用先進製程打造出超高效能晶片，支援元太多項黑白及彩色電子紙顯示技術，包括 Carta、Kaleido 及 Gallery，為客戶帶來超薄、輕便、電力持久的電子書閱讀器產品，讓使用者能享有超凡的閱讀體驗。

元太總經理甘豐源表示，公司致力建立電子紙生態圈，透過與生態圈夥伴密切合作，能為品牌客戶帶來最適切的供應鏈夥伴組合，並提供最具市場競爭力產品，非常高興和聯發科合作，經由雙方研發技術深度合作，將能為全球電子書閱讀器品牌客戶帶來最優質系統技術。

聯發科資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，公司在平板晶片平台居市場領先地位，打造多款全球熱銷的行動裝置，加速推動產業進入下一個創新時代，十分榮幸與元太聯手，為電子紙產業打造更加符合用戶和市場需求的產品，未來雙方將展開更深入的合作，攜手成為市場的旗艦領航者。

聯發科不僅專注於消費性電子產品市場，同時也深耕電子書閱讀領域多年，致力創造更多綠色低碳多元化的生活應用，將其特性與功能推展到極致。數年間的不斷耕耘累積，目前全球市場滲透率已超過 5 成，以創新及差異化屢屢創造市場成功的實證。

聯發科目前運用於電子書閱讀器的系統晶片為 MT8113，採用 12 奈米製程，內建雙核心 2.0GHz CPU 處理器，能大幅提升使用者的翻頁閱讀體驗；同時支援 LPDDR4 記憶體及內建 Wi-Fi 5 及藍牙，不僅可以降低整機系統的功耗，再加上自家功耗管理技術，可以讓晶片在待機模式下可維持長達超過 10 周的優異表現。