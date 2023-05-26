鉅亨美股雷達： 市場關注PCE數據 福特加入特斯拉充電網

美股重要看點：

美將公布 PCE、密大消費者信心等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.791%。美股期貨週五 (26 日) 上升，道瓊期貨漲 0.16%，標普 500 期貨漲 0.22%，那斯達克 100 期貨漲 0.40%。

投資人等待周五公布的 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 首選的通膨指標。市場預估，美國 4 月核心 PCE 年增率略減至 4.5%，與過去幾個月徘徊在 4.6%-4.7% 的情況相比，是取得進展的另一跡象。

最近幾周，Fed 官員就利率的下一步行動給出了不同的訊息。部分表示，更願意暫停升息行動，因為升息的全部影響尚未滲透到經濟中。其他人則似乎認為進一步升息可能是降低通膨的必要條件，或者表示決定將取決於即將公布的經濟數據。

有「末日博士」稱號的著名經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 表示，投資者認為央行將很快停止緊縮政策是錯誤的，因為通膨將在更長時間內保持黏性。

魯比尼指出，隨著全球物價居高不下，市場應該預期央行會做出更多打擊通膨的承諾。從股市的反應，人們似乎認為央行已經結束升息，利率只會進一步縮減。但他預測，聯準會等各國央行可能會在 6 月份，再次提高利率。

不過，美國銀行策略師 Ohsung Kwon 週四 (25 日) 在一份報告中表示，美國企業迅速適應動盪的總體經濟環境的能力，正幫助美國免於陷入經濟衰退。隨著企業開始關注生產力和效率提升，企業財報表現較華爾街原先預期超出 5%。

美銀將標準普爾 500 指數 2023 年每股盈餘預估從 200 美元上調至 215 美元，增幅為 8%。 此外，對 2024 年標準普爾 500 指數每股盈餘的預估為 235 美元，這意味著 9% 的年增長率。

另一方面，多名美國官員透露，共和黨和白宮協商團隊就快接近達成協議，將提高舉債上限兩年，並限制大部分支出。

根據知情人士，共和黨和白宮兩方最近幾天已經縮小歧見，雖然商定的細節還在暫定階段，最終協議尚未出爐，因為還需要討論限制支出的確切金額。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 PCE 物價指數年率 (%)，前值 4.2

美國 4 月 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.3，前值 0.1

美國 4 月核心 PCE 物價指數年率 (%)，預估 4.5，前值 4.6

美國 4 月核心 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.3，前值 0.3

美國 4 月耐用品訂單月率初值 (%)，預估 - 0.8，前值 3.2

美國 4 月批發庫存月率初值 (%)，預估 0.4，前值 0

美國 5 月密大消費者信心指數終值，預估 57.7，前值 57.7

重要個股動態：

福特 (F-US)、特斯拉 (TSLA-US) 本相互競爭，但兩家執行長周四 (25 日) 宣布，雙方將攜手合作當前和未來的電動車充電計畫。

根據協議，明年初起福特車主將可透過變壓器，使用位於美國和加拿大 12000 個以上的特斯拉超級充電樁。福特預計本世代中期推出的下一代電動車將內建特斯拉充電插頭，意味著福特新款電動車無須變壓器就可直接使用特斯拉超級充電樁，福特明確成為納入特斯拉充電網的第一家車廠。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國會員制倉儲批發商好市多上季獲利、獲利均低於市場預期，顯示消費者因顧慮高通膨和經濟不確定性，正在削減非必需品支出，導致該股周四 (25 日) 盤後股價走低。

好市多周四盤後公布 2023 會計年度第 3 季 (5 月 7 日止) 財報，淨利從去年同期的 13.5 億美元略降至 13 億美元，折合每股獲利 2.93 美元，低於分析師預估的 3.29 美元。營收成長 1.9% 至 526 億美元，也不如分析師預估的 545 億美元。

COST 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

那斯達克股票交易所週四 (25 日) 發布通知，電動車新創公司 Nikola 不符合繼續在該交易所上市的最低出價要求，Nikola 下跌了 20%，為 2020 年 11 月以來的最大跌幅。截至週四收盤，該股今年迄今累計跌幅高達 72%，收於每股 62 美分。

根據規定，那斯達克股票交易所上市的公司，如果連續 30 個工作日不能保持每股 1 美元的最低收盤價，就有下市的風險。而自 4 月 11 日以來，Nikola (NKLA-US) 股價一直沒有超過每股 1 美元。