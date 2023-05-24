〈房產〉內需復甦+國際旅客回流 精品業每坪萬元搶進南西商圈金店面

國內西門町商圈、中山商圈與東區，都看到指標店面有新租客進駐，沉寂已久的店面市場，已經迎來後疫情的觀光回流商機。實價資料顯示，南西商圈的指標店面，月租 85 萬元，由精品業者每坪萬元高價承租，西門町徒步區的整棟店面，也有新的租客進駐，北市觀光商圈中的大型店面陸陸續續順利出租。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第四季開始大概就嗅到觀光復甦的跡象，只是初期都還是小型的店家進駐，指標店面還是有空置狀況，不過上半年空置許久的大型店面，也開始動了起來，反映企業主也開始準備迎接觀光復甦商機。而觀光商圈先啟動的是內需的復甦，包括政府每人 6000 元的補助，防疫險產險業也賠 3000 億元，都帶動內需復甦，後續則是觀光回流，整體店面市場租賃已經活了起來。

根據實價資料顯示，南京西路 1 之 1 號店面，今年 3 月月租 85 萬元，單坪租金約 1 萬元，由精品業者承租，租金總價是南京西路的第二高價，除了南京西路高價出租外，西門町商圈徒步區的原 KFC 店面，也由公仔業者承租，單月租金水準也遠超過百萬元。

東區商圈忠孝東路四段 175 號，去年 6 月月租 39.9 萬元，換算單坪達 1.12 萬元，忠孝東路四段 161 號月租 28 萬元，每坪租金 9226 元，東區店面空置狀況也略見改善。

曾敬德表示，內需復甦加上觀光逐漸開放，讓沿街店面又獲得重生機會，包括永康商圈、士林夜市、西門町商圈等，都看到有些外國旅客的蹤跡，尤其亞洲地區觀光客復甦腳步較快，股市近期觀光類股也成為市場焦點，反映市場資金也看好觀光已經觸底反彈。