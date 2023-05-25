童子賢：台商赴印度投資方興未艾

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (25) 日表示，自疫情爆發、美中貿易戰後，中國供應鏈就開始外移，印度也是外移的重點國家之一，印度有充沛的勞動力，加上當地政府大量鼓吹在地製造，台商前往印度投資是方興未艾的趨勢。

童子賢表示，中國扮演世界工廠角色，各國企業大部分生產基地都在中國，但疫情爆發、美中地緣政治紛爭四起之後，這個現象已有所改變，美國開始希望廠商在中國之外建立生產據點，不管是放到墨西哥、東南亞或是印度。

不過，童子賢也提到，台商相對到中國，去印度、墨西哥會遇到比較多挑戰，包含語言、文化、法令，都需要時間克服，可能要花兩倍甚至更多時間。

儘管如此，印度目前的吸引力太大，印度 14 億人口可與中國匹敵，有大量充沛勞動力，且平均年齡比中國低 10 歲，又加上當地政府大量鼓吹在地製造，台商前往印度投資是方興未艾的趨勢。

而和碩正持續擴大印度、墨西哥布局，今年傳出將在印度設立新廠，和碩也宣布將斥資 3.4 億租下墨西哥廠房，針對墨西哥擴張，童子賢表示，全球開始在乎資料保密，因此伺服器等產品製造都要就近生產。

童子賢指出，過去幾年美國抵制中興與華為就是有一點這個味道，因此，運用在北美的資料，在北美製造很正常，不一定設廠在墨西哥，預計全世界都有在地化傾向。