〈焦點股〉輝達點名ASIC競爭態勢 創意直衝漲停

輝達 (NVDA-US) 今 (25) 日舉辦財報會議，執行長黃仁勳表示，生成式 AI 驅動客戶需求，進一步帶動未來數季資料中心業務成長，同時也表明有感受來自 ASIC 業者的競爭，激勵創意 (3443-TW) 今日股價直衝漲停，世芯 - KY(3661-TW) 也上漲表態。

黃仁勳表示，生成式 AI 持續驅動雲端服務供應商 (CSP) 及企業客戶成長，不論是 Hopper、Ampere 架構產品將持續成長，整體資料中心業務能見度延續未來數季，同時也向供應鏈追加產能確保供貨可滿足客戶。

黃仁勳認為，過往全球資料中心基礎建設多由 CPU 主導，但隨著生成式 AI 催生加速運算需求，且加速運算提供更佳能源效率下，預期資本支出將大量轉向加速運算領域，看好下半年資料中心業務可顯著成長。

另外，黃仁勳也觀察目前來自客製化 IC 與 CSP 業者的競爭，但仍強調，輝達不僅是晶片供應商，也提供軟體、函式庫 (library) 與演算法等整體運算架構，給予客戶最低成本 (TCO) 的解決方案。

隨著輝達釋出樂觀展望，相關概念股也同步走強，欣興 (3037-TW)、雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等皆上漲 8% 以上，測試介面供應商穎崴 (6515-TW) 也亮燈漲停。