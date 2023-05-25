【產業概觀】離岸風電中游在幹嘛？從設計到維運，一條龍服務是主流，概念股一次掌握

對於能源仰賴高度進口的台灣而言，如何降低能源依賴一直都是台灣的關鍵議題。

上篇我們提到，政府的政策目標是 2025 年時，再生能源發電占比達 20%。

2025 年時離岸風電累計裝置 5.6GW，2026-2030 每年增加 1.5GW，長期目標則是 2050 年再生能源發電佔比超過 60%，其中風電將朝大型化、浮動式離岸風機發展，預計 2030 年離岸風電裝置量達 13.1 GW，2050 年達 40-55 GW。 值得注意的是，在全球前 20 大適合發展離岸風電的場域，就有 9 處位於台灣領海，離岸風電就成為能源政策中的重點方向。

本篇主要簡介離岸風電的中游—整合服務業，一起來看看吧！

一、離岸風電上游簡介

上一篇我們介紹到離岸風電上游，上游的重點在於風力機系統的組成，可以初步將其細分為原材料、零組配件、次系統、風機設備這四大項目，再由上往下細分為細項，每個環節台灣都有相關的供應商。

(推薦延伸閱讀：台灣離岸風電上游有哪些相關公司？概念股一次掌握)

二、離岸風電中游－整合服務

風力發電產業鏈中游為整合服務業，包含風場規劃、風場營造及風機維護三大項目，與產品設計、製造、售後服務有高度的相似性。

風場規劃是指廠商在預先選定的發展區域，依據海象、漂沙及底床質、水深、地質、生態、社會人文等環境的基本資料，進行風力發電廠址的選擇、並且同時規劃風能規模、發電量評估、評估採用的機組和佈置方案、電源線路規劃及後續施工規劃等。

風場營造則是按先前規劃來進行施工，在選定廠址進行整地、基礎結構、建築設備安裝及土木工程之興建、改建等。

風機維護廠商則是在風力發電廠完成相關硬體設施並營運後，由風機設備供應商或協力廠商業者提供設備之後續保固、檢測與維修替換服務。

整個風電的中游看起來，其實就是設計、製造並提供售後服務，這與商品的生產流程雷同。

三、風電概念股

國際上大型的風場規劃及風場營造廠商大多以能源服務廠商為主，例如沃旭 (前丹能)、E.ON 等，但台灣廠商也有所著墨，整理概念股如下

1. 風場規劃：(1513-TW) 中興電、(3712-TW) 永崴投控、(6806-TW) 森崴能源、(8926-TW) 台汽電

2. 風場營造：(1513-TW) 中興電、(2208-TW) 台船、(3712-TW) 永崴投控、(6806-TW) 森崴能源、(8926-TW) 台汽電、(創櫃) 國際海洋

3. 風機維護：(3712-TW) 永崴投控、(6806-TW) 森崴能源、(8926-TW) 台汽電

相關概念股重疊率相當高，由此可知一條龍式的整合服務是當前主流，這也意謂深耕的廠商將有優勢，新進廠商面臨競爭大。

介紹完中游後我們接著會介紹風場開發與發電營運。

推薦延伸閱讀：

1. 如何解讀法人買超？一文看懂三大法人是什麼

2. 投信是什麼？連續買賣超如何影響股價？觀察投信抓住投資新機會！

3. QQQ：全球第 5 大 ETF，愛科技股的你一定要看！

4. VTI：全球第 4 大 ETF 報酬、成分股、配息公開資訊彙整！

5. 定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！