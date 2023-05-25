〈台股盤前要聞〉蘋果新供應鏈名單出爐、楊金龍示警庫存調整延長 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。蘋果公佈 2022 會計年度供應鏈名單，台廠共有 5 家納入、5 家被剔除，聯詠、華邦電首度進入名單中；央行總裁楊金龍指出，今年全球景氣看起來會較去年差，且原預估庫存調整於第二季結束，現在看起來也許會到第三季，最好狀況是第四季反彈。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

蘋果新供應鏈名單出爐 台廠五進五出 聯詠、華邦電首度入列

蘋果 (AAPL-US) 公佈 2022 會計年度供應鏈名單，台廠共有 5 家納入、5 家被剔除，聯詠 (3034-TW)、華邦電 (2344-TW) 首度進入名單中，瑞儀 (6176-TW)、致伸 (4915-TW) 則重回名單。閱讀全文...

台廠 5 增 5 減，家數持平去年 45 家，中國 5 進 8 出，淨減少 3 家，降至 49 家，差距較前一年度縮小。閱讀全文...

楊金龍示警庫存調整恐延長至 Q3 最好狀況 Q4 反彈

中央銀行總裁楊金龍昨 (24) 日指出，今年全球景氣看起來會較去年差，且原本預估庫存調整於第二季結束，但「現在看起來沒有那麼快」，也許會到第三季，最好狀況是第四季反彈。閱讀全文...

南亞科李培瑛：中國封殺美光影響待觀察 DRAM 價格 Q3 可望回穩

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 昨 (24) 日召開股東會，會後談及中國封殺美國記憶體廠美光 (MU-US) 產品，總經理李培瑛表示，對市場影響仍有待觀察；DRAM 市況方面，他指出，有稍微好轉一些，預期第三季產品價格可望回穩。閱讀全文...

長榮航票價漲幅 5 成！Q2 不差於 Q1 年底前航班恢復 8 成

長榮航 (2618-TW) 昨 (24) 日召開股東常會指出，近 2 個月來平均票價漲幅達到 50%，高於預期，第二季的營收不會比第一季差，第三季暑期旅遊旺季載客率也持續攀升中，目前航班數已恢復至 2019 年同期的 75%，預期年底可恢復至 80% 以上，整體客運營運相當火熱。閱讀全文...

泰博滿手現金擴大投資、垂直整合 擬入股菲律賓藥局取得過半股權

泰博 (4736-TW) 過去兩年受惠疫情，獲利大幅提升，目前帳上現金超過 40 億元，今年投資額度也同步擴大，除了美元定存、設置德國子公司外，擬斥資 6000 萬元入股菲律賓藥局通路，並取得過半股權，整合上下游。閱讀全文...

東元 3 年 200 億成長計劃穩健達標 股利配發率目標 80%

東元 (1504-TW) 昨 (24) 日舉辦股東會，董事長邱純枝表示，三年兩百億成長計劃，有信心穩健達成目標，且股利配發率 2 年提高 15% ，未來可望達到 80%。閱讀全文...

穩懋：苦日子終於結束 客戶訂單比先前更篤定

穩懋 (3105-TW) 昨 (24) 日參與櫃買業績發表會，公司表示，歷經去年至今年第一季的庫存調整，苦日子終於結束，由於公司庫存調整的時間較早，復甦速度也較快，預期第二季營收將回升，越來越多客戶也來洽談後續幾季需求，看法較先前篤定。閱讀全文...

藥華藥新藥納日本健保 擬斥資 22.5 億元買回 5000 張庫藏股

藥華藥 (6446-TW) 昨 (24) 日宣布，旗下治療成人真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg，獲日本厚生勞動省核准納入健保給付，每劑約 56.5 萬日圓；董事會今日決議，擬斥資 22.5 億元買回 5000 張庫存股。閱讀全文...

裕隆納智捷 N7 年底投產 產能足以因應接單

裕隆 (2201-TW) 昨 (24) 日召開法說指出，目前單班 8 個小時工廠產能 5.5 萬台，足以對應接單，維持相當的競爭力，其中，各界矚目的納智捷 N7 純電車款預計年底投產；而就整體車市來看，全年新車銷售規模維持預估 42.5 萬台，但明年能見度還是有蠻多干擾，看不清楚，比較難判斷。閱讀全文...



