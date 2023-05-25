小米高層暢談「造芯」、「造車」和AI進展          

小米集團 (1310-HK) 周三 (24 日) 公布上季財報，總裁盧偉冰等小米高層在法說會中，透露了公司在「造芯」、「造車」和人工智慧 (AI) 方面的最新進展。

小米第 1 季營收人民幣 595 億元 (以下單位皆同)，年減 18.9%，略高於分析師預估的 599.1 億元，第 1 季經調整淨利為 32 億元，年增 13%，季增 121%，高於市場預估的 30 億元。

電動車：進度符合或略超越預期

盧偉冰表示，「造車」進展順利，關於明年上半年上市的規劃，目前進度為符合或略超過預期。小米汽車今年還將按計畫進行冬測和夏測。

盧偉冰透露，小米第 1 季含智能電動汽車等創新業務的費用約為 11 億元。

AI：不做通用大模型

對於今年炙手可熱的 AI 大模型，小米創辦人雷軍曾在微博透露一些動態，引發各界關注。

雷軍表示，小米在 Al 領域已經耕耘多年，有 Al 實驗室、小愛同學、自動駕駛等團隊。對於大模型，小米當然會全力以赴，目前正在研發一些有趣的技術和產品，等準備就緒再向大家展示。

盧偉冰則在電話會議中透露更多訊息。他表示，小米從 2017 年開始投入 AI，幾年前計劃打造小米電動車的時候，工作人員基本上就來自 AI 團隊。今年 4 月，小米正式成立 AI 實驗室大模型團隊，目前團隊總人數超過 1200 人，相關業務包括小愛、自動駕駛等。

盧偉冰說：「我們不會像 OpenAI 那樣去做通用大模型，這是一個非常明確的結論。」他表示，小米會積極擁抱 AI，與現有業務深入結合，提高智能化水準。

截至今年 3 月 31 日，小米 AIoT 平台連接的 IoT 設備（不含智慧手機、平板及筆記本電腦）年增 29.2% 至 6.18 億；擁有 5 件以上連接至小米 AIoT 平台的設備（不包括智慧手機、平板及筆記本電腦）的用戶人數，則年增 29.6% 至 1230 萬。

盧偉冰表示，小米未來將不斷開發 AI 相關的使用情境，發揮技術優勢，並以開放的態度與合作夥伴開拓更多機會。

小米財務長林世偉補充說，小米做 AI 還有一個打法就是投資，會持續關注 AI 領域的投資機會。

「造芯」：打持久戰

作為少數自行研發晶片的手機廠商之一，小米「造芯」進展一直備受關注，尤其是在 OPPO 無預警關閉旗下晶片設計公司哲庫科技（ZEKU）之後，市場更加擔心小米晶片業務的成長狀況。

盧偉冰說，小米明白晶片投資的複雜性和長期性，會遵循晶片產業發展規律，做好打持久戰的準備，準備長期奮鬥 10 年、20 年。

據悉，小米的自研晶片現階段專注在提升用戶體驗相關的核心領域，如影像、充電和電池管理等。目前小米已推出圖像處理晶片「澎湃 C1C2」、充電晶片「澎湃 P1」和電池管理晶片「G1」。

手機：進軍高階市場有初步成效

全球智慧手機市場今年需求受到打壓，反映消費信心不足、購買力疲軟等因素，根據 TechInsights 統計，中國今年第 1 季智慧手機出貨量為 6250 萬台，年減 13.1%，季減 12.1%。

Canalys 數據顯示，小米第 1 季全球智慧手機出貨量排名第三，為 3040 萬支，市占率 11.3%。智慧手機業務收入為人民幣 350 億元，毛利率為 11.2%，季比提升 3.1 個百分點。

在中高階市場，小米第 1 季在中國智慧手機 4000-5000 元價位的 Android 廠商中排名第一，市占率年增至 24.1%。