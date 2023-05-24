〈財報〉中國手機市場仍低迷 小米Q1營收年減近兩成

中國手機製造商小米周三（24 日）港股盤後公布 2023 會計年度第一季財報，儘管中國經濟從新冠疫情中復甦，但對電子產品和網路服務需求低迷，影響小米該季營收減年近兩成，僅略高於分析師預期。

小米 (1810-HK) 港股周三收跌 3.55%，報每股 10.40 港元。

財報顯示，小米第一季（截至 3/31）營收報人民幣 595 億元（以下單位皆同），年減 18.9%，略高於分析師預期的 599.1 億元。

獲利方面，小米第一季營益報 59 億元，高於預期的 26.7 億元；淨利報 42 億元，去年同期為虧損 5.87 億元，遠高預期的 25.4 億元，季增 34.2%，得益於逾 35 億元的投資公允價值收益；經調整後淨利報 32.3 億元，年增 13%，高於預期的 30 億元。

另外，小米第一季毛利年減 8.8% 至 116 億元，低於去年同期的 127 億元，毛利率報 19.5%，符合預期，寫下歷史新高。

不過，小米上季所有業務的銷售額均呈下滑，其中智慧手機營收年減 24% 至 350 億元、海外營收年減 28%，這掩蓋該季優於預期的獲利。

自中國去年年底解除嚴格的新冠疫情控制措施後經濟已逐漸復甦，但消費者仍謹慎消費，在此前間中國智慧手機產業根本沒有出現反彈。

調研公司 Canalys 今年 4 月報告指出，2023 年第一季中國手機組銷量下滑 11%，同期小米銷量下降 20%。該公司財報顯示，今年第一季手機出貨量為 3,040 萬台，市占率為 11.3%。

IDC 最新數據顯示，今年第一季小米手機出貨量下降 23.5%。該機構研究總監 Nabila Popal 說，在經濟不景氣的大環境下小米首當其衝，該公司幾乎在所有地區的庫存都是最高的，與此同時小米也失去在印度市場的領先地位，這對其來說相當痛苦。

Popal 也提到，雖然各家手機公司都留意市場供過於求的情勢何時會逆轉，也期盼能搭上經濟復甦的順風車，但現在是個棘手的情形，任何提早推出新手機入市的公司都會被過剩的庫存淹沒。

展望未來，小米表示目前正式成立人工智慧（AI）實驗室大模型團隊，該領域相關人員已逾 1,200 人，未來將繼續挖掘該領域，發揮自身技術優勢並以開放態度與合作夥伴開拓更多合作機會。電動車方面，該公司計劃從 2024 上半年（1-6 月）開始批量生產首批車子。