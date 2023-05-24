藥華藥新藥納日本健保 擬斥資22.5億元買回5000張庫藏股

藥華藥 (6446-TW) 今 (24) 日宣布，旗下治療成人真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg，獲日本厚生勞動省核准納入健保給付，每劑約 56.5 萬日圓；董事會今日決議，擬斥資 22.5 億元買回 5000 張庫存股。

Ropeg 核准納入健保給付，500 mcg/1mL 一針約 56.5 萬日圓、約新台幣 12.7 萬元，依每兩週施打一針計算，每人每年藥價最高約可達新台幣 330 萬元，Ropeg 預計近期於日本上市銷售。

藥華藥自行研發之創新長效型干擾素 Ropeg，於今年 3 月 27 日獲日本厚生勞動省核准用於現有治療方式效果不足或不適用現有治療方式的成人真性紅血球增多症 (PV) 患者。

藥華藥表示，日本為全球第三大新藥市場，市場規模僅次於美國、歐盟；根據市場研究，日本約有 2 萬名 PV 患者，臨床用藥包括愛治膠囊與 Jakavi 等。

藥華藥今日公告董事會通過實施 5000 張庫藏股，預定買回期間為 112 年 5 月 25 日 - 7 月 24 日，價格訂定區間為每股 330 元 - 450 元，定價基礎是介於董事會決議前 10 個營業日或 30 個營業日之平均收盤價 (二者取高) 之 150％與董事會決議當日收盤價之 70％間。