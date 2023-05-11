藥華藥Q1毛利率維持高檔 費用增加每股虧2.44元

藥華藥 (6446-TW) 受惠美國出貨增，第一季毛利率維持高檔，達 85%，由於認列限制員工權利新股費用，在費用增加下，導致第一季虧損擴大，每股虧 2.44 元，旗下新藥目標第三季在日本第三季上市後，虧損有望收斂。

藥華藥第一季營收 8.88 億元，季增 5.45%、年增 252.6%；毛利率 85%，季減 3.18 個百分點、年增 32.95 個百分點；營益率 - 81.73%，虧損較去年第四季小幅增加、較去年同期大幅收斂；稅後虧損 7.36 億元，虧損較去年第四季與去年同期擴大，每股虧損 2.44 元。

公司說明，第一季營業費用 14.8 億元，較去年第四季增加 11.95%，主要來自於限制員工權利新股認列費用。若扣除限制員工權利新股認列相關費用，本季營業費用及稅前虧損均較去年第四季減少。

另外，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b(簡稱 Ropeg) 獲得日本真性紅血球增多症 (PV) 的上市許可證，因此依照會計準則規定將該里程碑之相關費用全數認列於第一季，致費用較前一季增加。

藥華藥表示，第一季為衝刺美國、日本市場提升預算，Ropeg 從今年一月至今於美國市場的出貨量和開立處方簽的醫師均呈現成長趨勢，加上已獲得日本藥證，預計在第三季上市銷售。在公司營收持續成長、合理控制費用及毛利率持續穩定成長的狀況下，有助早日達到獲利的營運目標。