泰山引用Glass Lewis建議 支持公司派反對龍邦

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權戰火延燒中，泰山今 (24) 日指出，知名國際投票顧問機構 Glass Lewis 於 5 月 22 日發布投票建議報告，全面支持泰山公司派提名的 9 位董事候選人。

泰山引用 Glass Lewis 在報告中特別指出，基於舉證責任的基本概念，嚴格評估所有爭議情況；目前泰山公司派與經營團隊並無績效不佳、戰略無效等重大治理問題，而且龍邦缺乏對於泰山經營管理的想法及公司治理方面的論述，亦未提出前瞻性的營運計劃，甚至其提名人的資訊與任何進一步的文件皆付之闕如。

泰山指出，儘管龍邦在泰山有大量持股，對現任管理層和董事會仍不滿意，並且反對公司對街口的投資及其建設新工廠的計劃，但 Glass Lewis 目前沒有理由支持龍邦全面改選董事會的倡議，因此，Glass Lewis 建議股東反對由龍邦及泰山前副董事長詹晋嘉所分別提名的 8 位及 2 位董事候選人。

泰山指出，對於街口投資案，泰山向 Glass Lewis 做了詳細說明，是根據 2023 年 5 月 5 日董事會決議辦理，媒體報導稱「泰山已率先匯出海外匯款」絕非事實。泰山投資前已委託 KPMG 會計師事務所對街口及其子公司進行財務、稅務和法律方面的盡職調查。報導稱「泰山投資街口，但未取得其子公司的核查試算」，亦與事實不符，此投資案相關材料已送交證券交易所備查。對於散佈不實謠言，稱泰山違法違規，將依法處理。

泰山指出，Glass Lewis & Co.（通常簡稱為 Glass Lewis），成立於 1985 年，總部位於美國加州，服務涵蓋全球超過 100 個國家的上市公司，為全球投資者提供投票建議、企業治理評估和訊息披露評估等服務，幫助客戶取得更好的投資回報。Glass Lewis 的投票建議和企業治理評估，旨在協助投資者對上市公司進行投票決策，並提高公司的治理水平，在全球廣泛使用，深受眾多國際基金與法人投資機構的信任。

泰山指出，Glass Lewis 曾多次發布台灣市場股東會投票政策指引，股市主管機關亦曾表示，國際投票顧問機構 (Proxy Advisor) 在股東會投票決策過程中，長久以來均扮演重要角色，每逢股東會旺季時，投資機構為提高決策效率，大多會選用國際投票顧問機構之股東會分析與投票建議服務，國際投票顧問機構對台灣上市公司股東會議案通過與否之影響力也隨之提高。

