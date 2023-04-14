藥華藥發行GDR募資141億元 創生技廠海外籌資最大規模

藥華藥 (6446-TW) 今 (14) 日宣布完成海外存託憑證 (GDR) 發行定價，海外募資總金額達 4.62 億美元(約新台幣 141 億元)，創我國生技公司海外籌資最大規模。

藥華藥本次發行普通股 3400 萬股參與發行海外存託憑證，每單位海外存託憑證股份表彰藥華藥普通股 1 股，每單位發行價格 13.61 美元，折算台股每股價格約新台幣 415 元。以 13 日收盤價新台幣 440.5 元計算，折價僅 5.8%，將於 4 月 18 日在盧森堡證交所掛牌上市。

藥華藥此次募資獲投資人逾 16 億美元認購訂單，超過基本發行規模約 3 倍。藥華藥指出，資金用途主要為充實營運資金及轉投資美國及日本子公司，此次募資完成後，藥華藥外資佔比將達約 24%。

藥華藥旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b(簡稱 Ropeg，即 P1101) 已獲歐美及全球多國核准，使用於成人真性紅血球增多症 (PV) 患者並上市銷售，各地接受 Ropeg 治療的患者持續穩定成長，公司 2022 年累計營收達新台幣 28.82 億元。

Ropeg 今年 3 月底再下一城，獲日本核准 PV 藥證，今年初也已送出中國、馬來西亞 PV 藥證申請。

藥華藥執行長林國鐘表示，公司於美國及日本均自行佈建行銷與銷售團隊，自建通路銷售藥品，目前 Ropeg 已於美國上市一年，營收亮眼，正準備進一步擴張美國銷售團隊；日本團隊於取得藥證後，也依原訂計畫積極推展上市活動，後續將依日本法規上市銷售。

藥華藥表示，此次募資案的成功，使公司更有信心推動全球化銷售佈局，並深化新藥研發和國際合作，推進更多國際臨床試驗。

