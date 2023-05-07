藥華藥紅血球增多症新藥日本Q3上市 估藥價美國三分之二

左至右為藥華藥執行長林國鐘、董事長詹青柳及總經理黃正谷。(鉅亨網資料照)
左至右為藥華藥執行長林國鐘、董事長詹青柳及總經理黃正谷。(鉅亨網資料照)

藥華藥 (6446-TW) 旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg 拓展日本市場將有斬獲，今年 3 月底取得日本藥證後，有望第三季取得當地健保價、啟動銷售，市場預期，藥價有機會是美國藥價的三分之二。

藥華藥將日本視為美國後的發展重點指標，看準日本是全球第三大的藥品市場，旗下 Ropeg 繼今年 3 月底取得日本藥證後，最快第三季上市銷售。

Ropeg 售價方面，目前義大利藥價最高，500mcg/0.5ml 高達 7550 歐元 (約新台幣 24.7 萬元)，美國一針 7507 美元 (約新台幣 23.1 萬元)，台灣健保藥價則落在 11 萬元，預期日本健保藥價約是美國價格的三分之二。

其他市場方面，藥華藥指出，中國團隊於 2022 年 12 月底遞交 Ropeg 用於 PV 藥證申請，近期啟動中心核查。其中上海、廣州、北京自本月起已有患者陸續申請專案進口。澳門地區醫院已於 4 月完成藥品採購，造福 PV 患者。

藥華藥 4 月營收 3.37 億元，月減 2.9%，年減 4.51%，公司說明，由於美國銷售是按周出貨，4 月周數較少，營收略為下滑，不過周平均銷售和出貨針數仍較上月成長；前 4 月營收 12.25 億元、年增 102.46%。

藥華藥近期完成海外募資 GDR，總募資金額達新台幣 141 億元、4.62 億美元，也是今年以來全球最大的生技醫療產業募資案件；藥華藥強調，會持續以 GDR 所募集資金挹注美國子公司、開發日本市場、研發更多適應症等，拓展全球商業版圖，加速營收成長。

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