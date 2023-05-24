高盛： 兩因素讓美元還有上升空間

高盛集團表示，美國信貸收緊的狀況優於一開始擔憂的狀況，加上歐洲和中國經濟表現沒有各界年初時預測的強勁，都給美元進一步上升的空間，美元的潛在升幅將比市場目前預測的大。

高盛分析師 Michael Cahill 和 Lexi Kanter 周二 (23 日) 說：「近期的美元有更多升值空間，比市場定價的升幅還大。最終我們認為美元全年的貶值幅度，會少於大多數人的預測。」

ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲 0.33% 至 103.54，盤中觸及 103.65，為兩個月高點。DXY 從 5 月迄今累積上揚超過 1%，主因是市場正在調整對聯準會 (Fed) 的降息預期，而且美國朝野的債限談判也提振美元的避險魅力，助其擺脫延續兩個月的貶值走勢。

這兩位分析師說：「美元可能只會從高點緩慢下滑，中間會遇到一些波折，因為經濟閒置狀況依然有限，讓決策官員必須把腳繼續踩在煞車上。」

他們指出，比起美國本身經濟成長疲弱這個因素，美元貶值通常和世界其他地方的經濟強健關聯性更高。

Cahill 和 Kanter 說，目前找不到能讓歐元繼續升值的理由，而且 Fed 和歐洲央行 (ECB) 的政策路徑沒有太過於分歧，因此他們維持對歐元今年底 1 歐元兌 1.10 美元的目標價。

歐元兌美元周二貶值 0.4% 至 1.0774 美元，終結連兩日升勢。