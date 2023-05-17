成為美債違約風險中避險角色 美元升至6周新高

美元指數周三 (17 日) 上漲至 6 周新高，受惠於其在美國債務違約風險中的避險地位，以及交易員因美國消費者支出數據強勁而後削減對 Fed 很快降息的押注。

美國總統拜登和共和黨眾議院院長麥卡錫已接近達成提高美國債務上限的共識，但尚未敲定任何協議。

拜登表示，任何違約都會使經濟陷入衰退，但投資人也擔心全球影響將是負面的。

美元指數兌歐元、日元和英鎊等一籃子貨幣上漲 0.25% 至 102.86；之前一度觸及 4 月初以來的最高水平。

美元兌日元匯率上漲 0.5% 至 2 周高點 137.17；兌英鎊匯率上漲 0.15% 至 1.2469 美元，之前一度觸及 4 月 26 日以來的最高水平。

荷蘭合作銀行策略師佛利 (Jane Foley) 表示，「對世界最大經濟體的沉重打擊只會對全球經濟產生負面衝擊，並降低風險偏好，從而成為避險事件。」

4 月消費者支出的穩健成長以及 Fed 官員的評論，削弱了對美國近期降息的預期。芝加哥 Fed 行長古爾斯比表示，「現在談論降息還為時過早」；克利夫蘭 Fed 行長梅斯特表示，由於通膨十分頑固，利率尚未達到 Fed 可以保持穩定的地步。

利率期貨定價暗示 6 月沒有降息的可能，低於一個月前的 17% 左右。

澳大利亞聯邦銀行策略師卡普爾索 (Joe Capurso) 表示：「市場繼續消化降息預期，預計美元將進一步溫和上漲。」「今年還是可能升息，只是門檻很高。」

歐元兌美元跌至 6 周低點，下跌 0.3% 至 1.0831 美元。

歐盟統計局周三表示，上月歐元區通膨加速，證實了初步通膨數據所顯示的 20 個歐元區國家物價成長越來越頑固。