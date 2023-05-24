〈紐約匯市〉美債限協商缺乏進展 削弱風險胃納 DXY觸兩個月高點

因美國朝野談判代表未能在債限問題上取得進展，削弱風險胃納，美元指數周二 (23 日) 盤中觸及兩個月高點，與此同時，聯準會 (Fed) 官員近期的鷹派言論，令投資人為進一步升息的可能性做準備。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33%，至 103.54。DXY 盤中最高達 103.65。

就在總統拜登和眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 表示談判「具有成效」的隔天，白宮和眾議院共和黨談判代表再度展開新一回合協商，但依舊缺乏進展。

根據路透報導，白宮談判代表、管理預算辦公室主任 Shalanda Young、白宮資深顧問 Steve Ricchetti 與共和黨談判代表周二會談時間大約兩小時，離開前沒有向媒體發表實質評論。

對朝野能否及時達成共識、避免債務違約不確定性，令 6 月初至 6 月中旬到期的美國公債殖利率在周二逼近 6%，且美股大幅收低。

Monex USA 交易副總 John Doyle 認為，隨著美股走低，美元今日獲得一些提振，主要是受債限協商缺乏進展所致，雖然多數市場參與者預期最終仍將達成協議，但交易延遲仍令人感到緊張。

優於預期的經濟數據和 Fed 官員的鷹派發言，也為美元提供支持。聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 和明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 日前指出，一旦通膨居高不下，Fed 可能有必要繼續升息。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，市場焦點正慢慢回到通膨與 Fed 的鷹派發言，這些都為美元帶來一些支撐。

儘管如此，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五 (19 日) 的言論，被市場視為偏向鴿派。鮑爾稱，他對 6 月是否暫停升息抱持開放態度，在通膨仍難以控制的情況下，央行官員正在權衡過去幾次升息以及銀行信貸緊縮所帶來的不確定性。

Moya 說道：「我們持續收到來自 Fed 的強硬反擊，但不是來自主席鮑爾。」定於周三 (24 日) 公布的 Fed 會議紀要，將讓市場一窺 Fed 的想法。

隨著交易員加大對聯邦資金利率維持高檔的押注，市場預期 6 月升息的機率目前接近 30%，年底利率估為 4.75%。

經濟數據方面，美國公布 4 月獨棟住宅銷量躍升至 13 個月高點，標普全球追蹤的美國綜合採購經理人指數 (PMI)，也在本月攀至 54.5，是去年 4 月以來新高。

隨著美元指數觸及兩個月高位，美元兌日元一度升至去年 11 月底以來最高水平，隨後回落，截稿前持平在 138.57 日元。

歐元貶近 0.4% 至 1.07707 美元，但仍略高於上週五觸及的兩個月低點。

周二數據顯示，歐元區 5 月商業活動放緩幅度略高於預期，製造業 PMI 放緩至 44.6，進一步遠離 50 的景氣榮枯線，服務業 PMI 也較前月下滑。

美元上漲和油價走高的同時，加幣從盤中創下的逾一周低點回升，截稿前持平在 1.3498 加元兌 1 美元。

澳幣和紐元則雙雙重貶逾 0.6%，澳幣報 0.6609 美元，紐元報 0.6244 美元。

截至台灣時間周三 (24 日) 約 6:00 價格: