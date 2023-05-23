中國5月版號下發！86款國產遊戲獲批 騰訊、網易在列

中國 5 月國產遊戲版號如期而至，86 款遊戲獲批，騰訊 (00700-HK) 、網易 (09999-HK) 在列，專家表示，目前國產遊戲版號發放情況穩定，基本已回到逐月發放頻率。

據《華爾街見聞》報導，中國國家新聞出版署在周一（22 日）晚公布 5 月國產網路遊戲審批版號名單，共 86 款遊戲過審，數量與 4 月持平。

其中，三端遊戲（行動端 + 客戶端 + Switch）1 款，為來自網元聖唐的《心淵夢境》，客戶端遊戲 2 款，分別為林子互娛 《晶核：魔導覺醒》和中手遊 《全民街籃》，雙端遊戲 4 款，行動端遊戲 79 款。

此次獲批版號者，包括網易旗下的《七日世界》、騰訊旗下的《王牌戰士 2》、莉莉絲《眾神派對》、中青寶《弈仙牌》、bilibili《依露希爾：星曉》等多家業者的遊戲。

值得注意的是，這已經是連續第四個月版號發行數量保持在 85 個以上，今年以來，版號發放數量累計已達 376 個（含 27 個進口版號）。相較下，去年全年發放版號數量為 512 個（含 44 個進口版號）。

近日騰訊及網易都舉行 2023 年遊戲發表會，各自都發布 40 餘款遊戲作品。多家機構曾預測今年為「產品大年」，機構人士說，版號常態化發放後，業者明顯加快新遊上線或測試腳步，不少企業已經在為暑假檔蓄力。