〈房產〉總預算千萬元以內買房 台北市只剩這條路較有希望

預算不到 1000 萬元，能在七大都會區哪裡買房？房仲業者根據聯徵中心去年一第四季申貸資料，以平均鑑估值 1000 萬元為上限，找出七都申貸樣本數最多的低總價熱門購屋路段，其中台北市只有一條路達標，就是北投區中和街，且樣本數僅 10 件，顯示首都總價 1000 萬元內的區段與物件相當有限。

新北市的低總價熱門路段，則由八里區的龍形三路以 94 件樣本數奪冠；桃園市最熱門的 1000 萬元內購屋路段，是龜山的樂善三路，件數達 371 件；新竹市南寮的西濱路一段，則以 88 件成為新竹地區冠軍；台中市烏日的高鐵路二段，件數高達 564 件，不僅是台中市低總價路段中的第一名，也是七都量體最大的親民購屋路段；台南市永康區的永安路，以及高雄市鳳山區的頂興街，也分別以 55 件、146 件，成為該都會區 1000 萬元購屋的最熱門路段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，除了雙北之外，各都最熱門的低總價購屋路段，都離不開重劃區，比如桃園的樂善三路位於 A7 重劃區；新竹市南寮的西濱路一段，也有漁港、東濱等重劃區；台中市高鐵路二段則位在烏日高鐵特區；台南永康的永安路，亦緊鄰鹽行國中重劃區；高雄鳳山頂興街，也坐落頂庄重劃區之內。主要是新興重劃區在發展之初，房價水位平實，加上發展遠景可期，新案選擇也較多，吸引小資族卡位，使重劃區雄據各都低總價熱門

觀察各都最熱門的低總價購屋路段，以台北市北投區中和街的平均坪數最小，只有 24.2 坪；貸款成數也最低，僅約 7 成，其餘都會超過 75%；且去年第四季平均利率就超過 2%，利息負擔比其他都會更大，顯示台北市不僅低總價的選擇稀少，貸款條件也相對嚴苛。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市千萬以內的低總價物件，以老屋為大宗，尤其北投區的中和街近年成交主力為屋齡超過 40 年的公寓物件，買方財力也多半較有限，導致貸款成數低，利率高。不過老公寓的公設比低，權狀 20 多坪就有機會買到 3 房，因此在高房價的首都，仍有穩定的市場接受度。

陳定中表示，內政部 6 月開放申請的「中產以下房貸支持專案」補貼，台北市原始核貸金額門檻為 850 萬元，若以中和街為例，去年第四季平均授信金額不到 700 萬，是首都極少數符合補貼條件的區段，因此該路段在今年 2 月底前申貸購屋的既有房貸戶，將是台北市最有可能受政策嘉惠的族群。