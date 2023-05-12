〈房產〉房市景氣進入冷卻期！首見連兩月房地合一稅衰退

房市交易趨冷，根據財政部統計資料顯示，全台 4 月的房地合一稅收出現兩位數衰退，4 月個人房地合一稅收為 22.9 億元，年減 28%，是房地合一稅制上路以來，首度出現連兩月年減表現，房仲業者指出，這反映房市高峰期已過，交易量衰退連帶房地合一稅收也開始呈現萎縮。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年 3-5 月房地合一稅收的年增率達 1 倍以上，反映當時房價高漲且交易熱絡，不過下半年市場交易量開始收斂，一直到今年前 4 月，已經有 3 個月的房地合一稅收，年增率開始轉為衰退表現，最近兩個月更出現房地合一稅收首度連兩月年減表現，反應市場交易降溫，且《平均地權條例》對於預售已購屋者，不會往前追溯，市場也沒有預售出賣潮，近月的房地合一稅收出現降溫。

統計顯示，全台個人房地合一稅收 4 月為 22.9 億元，年減 28%，若去除農曆年節影響的月份，則 4 月個人房地合一金額創下 13 個月以來新低，也是房地合一上路以來，首度出現連兩個月稅收年增率衰退，反映交易量明顯減少。

以全台六都來看，4 月個人房地合一稅衰退幅度較大的是桃園市，稅收 2.1 億元，年減 39%；稅收王台中市也有感景氣吹冷風，房地合一稅收 4 億元，年減 37%；台南市與高雄市分別年減 28% 與 30%；新北市則是逆勢仍呈現增加 7%，不過，雖逆勢增加，但還須觀察未來幾個月表現。

曾敬德表示，房地合一稅收是 2016 年後買進，之後出售時才會發生，稅收增加有兩個條件，首先是房地產大幅增值，且短期交易稅率更高，第二則是交易量也會影響繳稅件數，不過房地合一稅收已經從倍增轉為年減，反映市場最熱絡時間已過，尤其去年開始央行連五升息，加上平均地權條例政策都讓預售投資退溫，房市進入盤整期的跡象日漸清晰。