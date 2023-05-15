〈房產〉房貸期數297個月再創新高 40歲購屋人恐繳到退休

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，去 (2022) 年第四季新增房貸貸款期數再創歷史新高的 297 個月，由過去幾年的房貸期數變化，2015 第四季 - 2018 第四季房貸期數呈現溫和增加，不過 2019 第四季 - 2022 第四季房貸期數呈現加速趨勢，顯示過去一段利率還在低檔期間，已經有越來越多人使用 30 年期房貸。

同時，隨後房價走揚，30 年期房貸更為盛行，去年第四季房貸期數甚至創下歷史新高的 297 期，若是 40 歲才購屋的民眾，沒有提前還款規畫，可能會繳到退休。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年父母輩購屋因為房貸利率高，長輩多想要早點把錢還給銀行，可以少繳一些利息，不過這波升息前房貸利率已經降到 1.3% 多，房貸利率甚低，購屋人則希望還慢一點，可以的話多貸一些，加上高房價也考驗民眾對房價的負擔能力，民眾為了減壓，只能採取長年期房貸策略，降低每月還款負擔，現在 30 年期房貸已經成為市場主流。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第三季的房貸期數全國為 291 期，結果第四季房貸期數又跳增到 297 期，再創歷史新高，新房子供給量較大的區域，明顯房貸期數也比較高，可能跟新房子整批房貸條件較佳，加上購屋人年齡偏年輕，且不動產標的也是銀行認同價值相對較高的產品，因此給予較優的貸款條件，其中新北、台中、高雄與新竹縣市，房貸期數都超過 300 期，30 年期房貸正成為市場主流。

以房貸 1000 萬元試算，房貸利率 2.06%，20 年期本息平均攤還，每個月房貸金額為 5 萬 0873 元，不過若是使用 30 年期房貸，同樣條件則可以減少到 3 萬 7263 元，除了貸款金額可以降低減壓外，拉長還款年限也可以增加房貸負擔能力，以同樣月付款 5 萬元試算，利率 2%，20 年期房貸可以申貸千萬元，不過 30 年期則可以貸到 1370 萬元，無形中可多增加約 370 萬元的購買力。

曾敬德表示，這波央行連五次升息，房貸族有感房貸負擔明顯增加，建議民眾即使使用 30 年期房貸，也不見得繳好繳滿，利率比較高的時候，若沒有低風險穩定報酬的投資工具，就可以選擇提前償還部分房貸，也可以降低每月負擔。