〈房產〉推升房市新話題 台中百貨商場周邊房價漲多多

台中市消費力驚人，業績最強的台中新光三越及台中大遠百去年營收合計超過 400 億元，台中商場遍地開花，許多新案推動也以商場為行銷主軸，觀察各知名商場周邊房價，疫情前後房價強勢上揚，位於東區的三井 LaLaport 周邊房價四年多漲幅高達 50.5%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，百貨商場及購物中心囊括消費、休閒、量販店及主題餐廳等，為當地擴充生活機能，近幾年演變為區域房市利多，低價區搭上疫情資金潮，促成房價大幅躍進。

綜觀各商場周邊房價走勢，三井 LaLaport 房價上漲 50.5%，今年第一季平均成交價每坪 29.8 萬元，從每坪不到 20 萬元增值逼近 30 萬元，位在北區的中友百貨周邊房價也成長 22%，今年平均房價每坪 27.2 萬元，反觀西屯區精華地段的 3 棟百貨周邊漲幅相對低，新光三越及大遠百周邊今年平均房價每坪 34.9 萬元，與去年相比價格略有回落，不過仍比 2019 年增加 11.9%，廣三 SOGO 今年平均房價 26.1 萬元，與疫情前相比僅成長 6.1%。

住商不動產西屯逢甲加盟店店東詹豐澤分析，不同區域百貨商場周邊房價漲幅不一，與主力買方及房價結構有關係，以七期兩大百貨為例，周邊豪宅林立，主力客群為高端買方，購買頂級豪宅以投放資金為主，價格波動不大，另一種買方考量不動產選擇性信用管制，會將購屋總價壓在 4000 萬元以下，除此之外，自政府大力打炒房，預售屋禁止轉售將投資人導入中古屋市場，但購屋流程與稅制的操作空間有限，買方以低價位為目標，且自用買方顧慮升息壓力也以低價物件為主，因此平均房價今年略為修正。

商場拉動區域房市的力道強，才剛動工的漢神洲際購物中心及尚在評估階段的超級娛樂城，周邊房價漲幅顯著，今年第一季漢神洲際購物中心周邊均價每坪 30.1 萬元，比疫情前高 37.4%，超級娛樂城均價約 27.8 萬，高於疫情前房價 26.9%，郎美囡指出，這兩大商場除了本身規劃吸金，交通更具優勢，漢神洲際在 74 快速道路旁，超級娛樂城位於烏日高鐵站，話題性十足，區域機能可期，新案價格帶動整體房價上升。