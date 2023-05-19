投資人評估Fed官員談話和未來利率展望 2年期美債殖利率下跌

美國國債殖利率周五 (19 日) 下跌，投資人評估 Fed 官員對利率政策前景的評論並評估未來經濟狀況。

美東時間清晨 6:18，10 年期美國國債殖利率持平在 3.648%。2 年期美國國債殖利率下跌 2.2 個基點至 4.247%。

殖利率與價格呈倒掛關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人在 Fed 官員的講話中尋找有關貨幣政策的線索，並評估這可能如何影響經濟。

達拉斯 Fed 行長洛根周四 (18 日) 表示，根據最近的經濟數據，她認為停止升息是不合理的。她在聖安東尼奧對銀行家說，升息已經取得了成效；但即將發布的經濟報告，像是最新的就業和通膨數據，將對 Fed 的下一次利率決定至關重要。

這與一些 Fed 官員的語氣相呼應。他們在本周暗示需要做更多工作才能讓通膨率更接近 Fed 的目標範圍。然而，其他人似乎更加謹慎，包括芝加哥 Fed 行長古爾斯比，他周二 (16 日) 表示，升息的影響尚未完全顯現。

在本月初的最近一次利率制訂會議之後，Fed 曾暗示升息行動可能即將結束。許多投資人對這個說法表示歡迎，因為對利率上升拖累經濟陷入衰退的擔憂已經蔓延。

包括主席鮑爾在內的更多 Fed 官員將於周五發表講話。

與此同時，隨著債務上限協議談判似乎取得進展，對美國債務違約的擔憂有所緩解。眾議院議長麥卡錫周四表示，最快可能下周就會找到解決方案。