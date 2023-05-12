投資者評估美國經濟和貨幣政策前景 美債殖利率持穩

美國國債殖利率周五 (12 日) 幾乎沒有變化，投資人消化了本周的通膨數據，並評估這對經濟和 Fed 貨幣政策的未來可能的意義。

美東時間上午 6 點 15 分，10 年期美國國債殖利率上漲 1.9 個基點至 3.416%。2 年期美國國債殖利率上漲 0.4 個基點至 3.91%。

殖利率和價格成反比關係。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

由於本周兩大關鍵通膨數據低於預期，投資人看好經濟前景。

周四 (11 日) 公布的 4 月生產者物價指數 (PPI) 反映批發物價按月上漲 0.2%，低於《道瓊》調查的經濟學家之前預期的 0.3% 漲幅。

周三 (10 日) 公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 同比下降 0.1 個百分點至 4.9%。較 3 月上漲 0.4%，符合預期。

最新的通膨數據可能會為 Fed 即將做出的貨幣政策決定提供方向，Fed 自 2022 年 3 月以來一直在升息以努力為經濟降溫。最近幾周，人們越來越擔心這會導致經濟陷入衰退。

在最近一次會議後，Fed 暗示其升息行動可能很快就會暫停，但主席鮑爾指出，與通膨的鬥爭並未結束，政策決定仍取決於數據。

投資人周五將關注最新進出口物價數據和密西根消費者信心報告。