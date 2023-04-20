〈房產〉台積電高雄設廠變變變 房仲：楠梓預售屋一年半漲幅已近4成

台積電 (2330-TW) 今 (20) 日召開法說會，會中提及高雄的設廠計畫會持續進行，但調整為先進製程並保留彈性，事實上 2021 年下半年宣布設廠至今，台積電廠區所在之地楠梓區域房市全面翻漲，預售屋表現更是一路向上，每坪從 21.4 萬元上揚至 29.6 萬元，增幅近 4 成。

根據台灣房屋集團統計，楠梓區房價從 2021 年至今一年半期間，中古房價漲約 2 成，新成屋則從每坪 19.8 萬元，衝上 2 字頭，今年每坪成交單價來到 26.2 萬元，漲幅逾 3 成，而預售屋表現更是一路向上，每坪從 21.4 萬元上揚至 29.6 萬元，增幅近 4 成。

台灣房屋高雄品質促進會會長陳揚智表示，台積電效應確實為高雄房市刮起旋風，尤其楠梓區，從 2021 年下半年台積電拋出設廠話題後，短短 1 年多時間，就從原本的 1 字頭首購天堂快速翻漲，預售屋最高成交單價更飆破 3 字頭，部分個案成交價甚至比左營市區還高。

陳揚智說，這波台積電熱潮，有不少投資客在去年，就已獲利出場，今年開始，高雄整體房市受升息、通膨、打炒房政策影響開始消風，對想提早下車的投資買盤來說，難免會有讓利換成交的心態，對於新成屋及預售市場，價格受工料成本因素，預估屋價短期內不易回跌，而在中古市場方面，不論是投資型或自住屋主，心態恐轉為鬆動，對價格如不再堅持，反而有利購屋族積極議價進場。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，楠梓區本身就擁有加工區人口紅利，加上與市區相比整體房價仍屬親民，基本剛需支撐性穩定。且 2021 年下半年以來，半導體周邊產業鏈也隨著台積電積極卡位布局，帶動仁武、楠梓、大社等區工業廠房需求，雖然台積電設廠投下變化球，不過高雄近年擁有許多強勁的產業發展動能，與豐沛的公共建設議題，包括橋科、仁武產業園區、富邦凹子底站聯開案、高雄新車站開發案、亞灣區 2.0 計畫，以及近期鴻海 (2317-TW)250 億元南向基地計畫等，多元的產業與經濟發展動能，也將帶動高雄整體房市走向穩定樂觀。