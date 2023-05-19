〈房產〉健身中心全台突破900家 助攻各類店面活化

疫情趨緩後，國人外出意願大增，除了旅遊消費，健身活動也增加，全台健身中心家數大幅成長。依財政部資料，今年 2 月全台共有 902 家健身中心，與 2019 年同期相比成長 80%，六都中，台中市及桃園市店數成長超過一倍，業者相當看好疫後商機。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡，經過疫情，國人更加重視身體健康，不僅青壯年族群熱衷健身，高齡健身市場也頗具潛力，促進有教練及老師指導的健身中心蓬勃發展，而健身中心不僅有大店面需求，近幾年也流行精緻化小健身房，有助於各類店面活化。

綜觀六都健身中心家數，台北市 146 家最多，疫情前後家數成長 57%，成長最多是台中市及桃園市，台中市共有 131 家、成長 143%，桃園市 70 家、成長 141%，雖大幅成長，桃園市的家數仍居六都之末，應還有發展空間，台南市家數大幅成長 86%，高雄雖然家數成長 52% 幅度是六都最低，家數也破百家。

在銷售額部分，今年 1 月到 2 月，台北市、新北市及台中市都破 4 億元，桃園市及台南市銷售額超過 2 億元，高雄市店數增加但整體銷售額反而減少 9%，業者在六都快速拓點，不過銷售額成長速度表現不一。

郎美囡指出，雖 然疫情期間線上課程、線上消費替代了實體消費模式，不過面對面的互動方式仍為許多產業的核心，尤其健身房設備齊全，並有教練當面指導，健身體驗優於線上課程，且疫情後民眾更對於人際互動需求增加，健身中心業者看準商機，積極佈局各都會區據點，台中市及桃園市近幾年人口成長，人口紅利拉動當利消費力，吸引各家業者卡位。

台南市健身中心今年的店數及銷售額都大幅成長，以往所需量體不高，有賴科技業南移，衍伸出的商機極具潛力。此外，中南部的不動產購置、承租負擔比北部輕，且更容易找到百坪、千坪又有停車空間的地點，因此健身產業成長幅度更勝北部。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，受新冠肺炎疫情影響，實體通路市場受到衝擊，商家營收不易，總租金高的大型店面空置率攀升，疫情後各個產業回歸實體店面，中大坪數營業點因為健身中心蓬勃發展而得利，尤其大型連鎖品牌需要大營業面積，租期也較長，意外衍伸中大坪數產品的需求，業種較侷限的地下室店面也可望受惠。