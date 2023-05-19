〈房產〉市調：全台房市預售案平均開價狂漲直逼5字頭 台南推案增

據市調機構統計 2023 年 4 月供給及房價變化，發現六都、新竹價量明顯脫鉤，供給部分僅有 8544 戶公開銷售，較去年同期衰退近 1 成，各縣市除新北、新竹及台南量增房價在營建成本支撐下仍未露出疲態，全台平均開價每坪仍小漲 2 萬元至 48.1 萬，年增 3.7%。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案指出，即便受到 329 旺季效應加持，4 月預售市況仍難擋利空壟罩，不僅買氣驟降，節節升高的餘屋庫存也讓建商放緩推案；另外，由於營建成本未顯著下降，建商讓利空間有限，導致買方更裹足不前，形成雙方「大眼瞪小眼」的局面，隨著下半年選戰議題升溫，預期市況將持續步入深水區，房市短期內想回穩恐怕還有一段路得走。

而各縣市中表現最狂的台南市，主因除了去年基期較低外，加上成功延續 329 檔期氣勢持續有新案出籠，搭配醞釀已久的延推案一同下場助攻，才能在市場逆風之際形成推案熱潮。從數據來看，4 月推案戶數由去年 175 戶暴衝至 1387 戶，年成長直逼 7 倍，其中又以安南、永康與善化等蛋白區最旺。

同時，台北市 2022 年同期時還有近 600 戶公開銷售，到了今年直接腰斬至 300 戶，年減直逼 5 成，主要便是因市場氛圍低迷所致，加上預售價格已攀上高原期，屢屢挑戰買方接受度，導致近期案場來人普遍冷清，目前業者除了暫緩推案，也採取廣告放送等促銷手段，希望藉此度過這波青黃不接的時期。

而新北市受惠蛋白區挹注，整體供給仍維持恆溫，像在土城區就有總銷高達 50 億元的「皇翔 MRT」登場，一口氣貢獻超過 350 戶量體。此外，如八里、林口及淡水等地也都有量體逾百戶的新案進場，為新北預售市況挹注活水。

至於量能一向充沛的桃園市，現階段當地建商大多轉為觀望，專注去化手邊餘屋，4 月份僅有中小零星個案登場，一級戰區包括桃園區、中壢、龜山等地推案均降至低水位，量縮 4 成也排行各縣市第二。

新竹則因去年同期受建照申請卡關，推案水位較低，但由於當地就業人口充沛，帶動精華區段的個案銷況回溫，連帶刺激建商推案意願，讓新竹 4 月除了房價「正常發揮」，供給面也是水準之上。

台中市去年因房市熱絡，價量齊揚，但今年適逢打炒房升息等變數，建商見狀只能急踩剎車，因而呈現量縮價漲走勢，像蛋黃區西屯區去年同期在指標案挹注下，合計有超過 1000 戶進場銷售，今年卻僅存不到 300 戶進場，年減直逼 8 成，為名符其實的重災區。