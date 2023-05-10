〈房產〉台北商辦租金行情再創新高 南山廣場單坪達5252元

台北市商辦租金這幾年一路走揚，依據實價最新資料，位於信義計畫區的南山廣場 43 樓辦公室，揭露租金單價每坪 5252 元，寫下辦公室租金新高。大家房屋企畫研究室總監郎美囡指出，近年台商回流及國際企業積極布局台灣，以及企業符合 ESG 需求，頂級辦公室租金一路上升，信義計畫區各棟指標大樓租金看漲，這次南山廣場再度刷新自己的紀錄。

台北市辦公室租金單價前 10 名中，有 6 名位在信義區，並以信義計畫區為主，這次不但南山廣場租金單價突破 5000 元，台北 101 辦公大樓也出現 5000 元的租金單價，雙雙創下大樓本身新高，第三高也是南山廣場，單坪租金 4,980 元，從實價資料可觀察出，信義區、大安區、中正區及松山區的指標商辦，租金皆可上看 4000 元以上。

郎美囡分析，過去辦公室產品非不動產市場的熱門類型，因此新商辦的供給量不大，隨著市場結構的轉變，國際型企業進駐台灣，以及企業對綠建築、符合 ESG 指標的需要，擴大市場在高級辦公室的需求，尤其大型企業重視辦公門面，在高端辦公室供給相對有限的前提下，辦公室租金扶搖直上。

住商不動產北市區經理錢思明表示，除了傳統敦化仁愛及敦北商圈是最多高價位商辦、住宅的匯集地，自信義計畫區發展以來，市府進駐、捷運便利，開發多棟高級商辦及豪宅，儼然形成高端區域指標，故信義計畫區成為國際企業主首選。