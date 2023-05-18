繼板橋之後 新美齊在新北市再以新店爲切入點推大型建案

新美齊 (2442-TW) 在今 (2023) 年將有南港「心居」案及天母「心岳」案完工，兩案合計金額達 28 億元，同時，公司方面也採取積極的滾動開發動作，並於今 (18) 日簽訂新北市新店的大型土地合建案，預估全案的總銷金額將達百億元。

新美齊今天公告投入 39.6 億元，參與新北市新店區寶元段 902、912 地號土地合建案，全部建案土地面積約 2202.63 坪，預計將分回約 48-52%，依投資規模估算，此一新北市新店的合建案，全部總銷金額將達百億元。

新美齊除 2023 年完工的南港「心居」案及天母「心岳」案外，2024-2026 年也都有建案將陸續完工。同時，規劃中將推出的台中 14 期新案，預估總銷 22 億元，預計 2027 年完工，合計總銷高達 244 億元。其中以板橋都更案總銷 146 億元最高，且此都更案銷售率達 98%。

新美齊目前由大同 (2371-TW) 林家第四代接班主導，並由原先的光電產業轉型房地產開發，以高周轉、推出高品質產品為經營方向，2026 年以前的業績均已有所掌握，若建案以戶數計算，平均銷售率達到 97%。

新美齊除已購入的台北公館東南亞育樂股權，未來會邊出租獲得穩定收益外，公司日前指出還有多件案件評估中，而在新店的合建案則率先浮出檯面，並在今年簽約。

新美齊 2023 年第一季營收 2795 萬元，毛利率 22%，季減 10.09 個百分點，年減 15.92%，稅後虧損 7101 萬元，相較上一季及去年同期均由盈轉虧，每股虧損 0.28 元。