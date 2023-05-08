〈房產〉台北市今年來億元級辦公樓 前五都採無貸款交易

辦公樓今年來交易以內湖科技園區爲焦點。(鉅亭網記者張欽發攝)
辦公樓今年來交易以內湖科技園區爲焦點。(鉅亭網記者張欽發攝)

平均地權條例修法，法人購屋管住不管商，截至目前為止，2023 年目前台北市至少有 13 筆法人購置億級商辦的交易，其中總價最高的是裕融 (9941-TW)，以約 8.8 億元買下大安區敦化南路二段的裕隆大樓共 9 戶約 800 坪；總價居次是可成 (2474-TW) 以 4.7 億元敲進敦南摩天大樓高分產權，總價最高的前五名交易，全數採無貸款買進。

統計顯示，這 13 筆交易中，內科商辦就占了 5 筆，平均單價約 57-68 萬元，單價約是大安區商辦的半價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，市區商業發展早，中古商辦多，包括站前商圈、中山北路和敦化南、北路商圈，商辦屋齡大多 30 年以上，也陸續進入都更、危老的重建階段，導致商辦更加稀缺，因此近年不少企業主將目光轉向內湖、南港，不僅大樓屋齡較輕，樓地板面積也較大，可滿足規劃企業總部需求，且目前捷運西湖、港墘站一帶，中古商辦單價約在 6、7 字頭，因此吸引大型企業砸重本買下做自用或置產規劃。

第一建經研究中心副理張菱育分析，平均地權條例修正草案即將上路，對於私法人購屋採取許可制，但是「管住不管商」，因此觀察發現，今年許多私法人將置產目光，從豪宅轉向商用不動產，且在精華地段租金不斷上漲的情況下，精華區老商辦更具保值特性，不僅可自用或投資收租，未來還有都更危老的重建機會，吸引買氣。

 

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