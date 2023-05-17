中國4月70城商品住宅銷售價格 漲幅回落

中國 4 月 70 座大中城市的商品住宅銷售價格，與前月相比整體漲幅回落，二手住宅漲幅回落更明顯，各線城市商品住宅與一年前相比，銷售價格上漲或降幅縮小。

商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少 同比上漲城市個數增加

4 月 70 個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有 62 個和 36 個，比上月分別減少 2 個和 21 個，二手住宅減少個數較多。新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比上漲城市分別有 22 個和 9 個，比上月分別增加 4 個和 1 個。

商品住宅銷售價格環比整體漲幅回落

從新房看，4 月一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲 0.4%，漲幅比上月略擴 0.1 個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳環比分別上漲 0.6%、0.4%、0.2% 和 0.3%；二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別上漲 0.4% 和 0.2%，漲幅比上月分別回落 0.2 和 0.1 個百分點。

從二手房看，環比整體漲幅回落更為明顯。4 月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲 0.2%，漲幅比上月回落 0.3 個百分點，其中，北京、廣州和深圳環比分別上漲 0.1%、0.3% 和 0.5%，上海由上月上漲 0.7% 轉為下降 0.2%；二三線城市二手住宅銷售價格環比均由上月上漲轉為持平。

一線城市商品住宅銷售價格同比上漲 二三線城市同比降勢趨緩

4 月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲 2.0%，漲幅比上月擴大 0.3 個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲 0.9%，漲幅比上月回落 0.2 個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比由上月下降 0.2% 轉為上漲 0.2%；二手住宅銷售價格同比下降 2.2%，降幅比上月收窄 0.2 個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降 1.9% 和 3.6%，降幅比上月分別收窄 0.8 和 0.3 個百分點。