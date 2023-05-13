興富發新北建案兩處工地查獲多項職安缺失 再遭官方限令停工

興富發 (2542-TW) 在台中市南屯建案工地，10 日發生工安事故，並波及台中綠線捷運車廂造成人員傷亡，除興富發在台中市的 9 個建案工地全數遭勒令全面停工外，今 (13) 日再遭新北市政府對區域內興富發 2 處建案工地限令停工。

新北市政府指出，5 月 11 日起進行首波建築工地固定式起重機聯合安全檢查，陸續針對鄰近捷運設施之建築工地進行嚴格察查；也於同日針對興富發建設在新北市的 3 處工地完成全面清查，發現有多項違反職安缺失，已依規定裁罰，並對其中 2 處工地限令停工，要求施工廠商限期改善。

新北市政府 11 日起工務局聯合勞工局主動稽查工地固定式起重機和工地安全防護檢查之外，包括對興富發在新北市的 3 處建案工地進行全面清查。新北市政府指出，雖然檢查興富發 3 處建案工地均無塔吊工程，但發現有多處安全缺失，包含開口未防護、施工架未設制式插銷、施工架與建築物未妥善連接、鋼筋尖端未保護及未落實統合管理等，當場限令 2 處工地停工。

興富發在台中「文心愛悦」建案工地 10 日發生工安事故，並波及台中綠線捷運車廂造成人員傷亡，興富發在台中市的 9 個建案工地已全數遭勒令全面停工，且累計罰款已超過 100 萬元。