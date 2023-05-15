陸股註冊制迎新商品 科創50ETF期權將上市

中國證監會上周五 (12 日) 宣布啟動科創 50ETF 期權上市工作，該商品將是全面註冊制背景下首次推出的股票期權新商品，顯示中國股票期權市場步入註冊制新時代，進入「快車道」發展階段。

自 2015 年開展股票期權試點以來，滬深交易所先後上市了 7 檔 ETF 期權，中證監指出，市場迄今運行平穩有序，有效發揮了引入增量資金、穩定現貨市場的作用，為進一步豐富 ETF 期權品種夯實了基礎。

據悉，科創 50ETF 期權是中國首檔基於科創 50 指數的場內期權品種，科技創新特色鮮明，有望與現有 ETF 期權品種形成良好互補。中證監強調，上市科創 50ETF 期權有利於吸引長期資金配置科創板，激發科創板創新活力，滿足多元化的交易和風險管理需求。

上交所透露，科創 50ETF 期權作為寬基類 ETF 期權產品，將總體沿用前期的風控措施，並根據科創板股票漲跌幅設置，對科創 50ETF 期權漲跌幅參數適應性調整為 20%，相關措施在創業板 ETF 期權已有實踐。

上交所還表示，截至今年 4 月底，科創板已有上市公司 519 家，總市值達人民幣 6.65 兆元，板塊的科技創新屬性持續強化，惟目前科創板尚缺少相應的風險管理工具。上交所根據市場需求，積極推動科創 50ETF 期權新產品研發，將其作為完善科創板配套產品體系、持續發揮科創板改革先行先試示範引領作用的重要舉措。